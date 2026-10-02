台股大漲 3大退休基金8月賺4352億台幣

AI摘要 文章摘要整理： 台股8月強勢上漲帶動三大退休基金大幅獲利，其中勞動基金前8月賺逾2.3兆元，9月仍可望維持正報酬。

台股 8月大漲，政府三大退休 基金跟著大賺，8月勞動基金、國保基金、退撫基金合計進帳4352.2億元（台幣，下同）。其中勞動基金前八月大賺2.3兆元，不但已賺贏去年一整年，更是去年全年的二倍之多，若無意外，全年獲利可望刷新紀錄。

台灣勞動基金運用局1日公布，今年截至8月底，勞動基金規模為9兆1092.3億元，大賺2兆3227.2億元，收益率29.45％；8月單月賺3666.7億元。

勞動基金項下的勞保基金，截至今年8月基金水位維持在1.6兆元以上，收益率25.76％，前八月賺進2987.6億元，有助穩定勞保財務。

台灣國保基金規模9056.9億元，前八月收益數1747.2億元，收益率27.65%，8月單月進帳205.3億元；退撫基金規模1兆5731.7億元，前八月收益數3405.1億元，收益率24.93%，8月單月收益480.2億元。

勞金局副局長劉麗茹表示，今年金融市場行情非常熱絡，雖然7月份曾短暫獲利回吐，但8月隨即上漲，讓收益持續累積。

回顧勞動基金歷史上「前五大單月收益」，全部都發生在2026年。依序為4月賺1兆1047.8億元、5月賺5860.2億元、2月賺4184億元、1月賺3946億元，8月收益則排行第五。

至於9月獲利表現，劉麗茹說，9月台股漲幅在全球市場表現相對強勢且亮眼，預料勞動基金9月收益仍會是正數，但獲利幅度會較8月縮小。

針對台積電等大型權值股在8、9月起伏，是否影響績效？劉麗茹重申，個股表現差異大屬於結構性問題，勞動基金核心策略是長期持有全球重要產業的龍頭股，且這些龍頭股在台灣占據很大比重。個股部位約占整體45%，基於對產業長期發展看好，預期整體基金收益持續成長。