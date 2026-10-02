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中國生成式AI用戶衝破7億 普及率逾50%

記者黃雅慧／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

最新調查顯示，中國生成式AI用戶已破7億，使用率超過50%，並在問答、辦公與圖片視頻處理等場景快速擴散，同時帶動製造業升級與AI投融資持續創新高。

中國互聯網絡信息中心政策與國際合作所近日發布最新調查數據，截至2026年上半年，中國生成式AI用戶規模突破7億人，普及率超50%。

調查顯示，智能問答是主要應用場景，有76%的用戶表示自己會讓生成式AI回答問題；使用生成式AI處理圖片/視頻、文本、工作總結/會議紀要/PPT的用戶占比分別為47.8%、37.6%和32.5%。

從各類生成式AI應用用戶使用次數看，AI綜合助手、AI效率辦公等應用的使用次數年增長均超過100%。此外，有38.7%的網民近半年在網上購買過智慧硬體設備。

其中，購買過智慧可穿戴設備的網民比率為20.2%；購買智慧手機、平板電腦等3C數位產品的網民比率為18.2%。

報告提及，生成式AI對於各行業產生影響：一是改變工業生產模式，截至6月，圍繞集成電路、AI等數位產業領域，中國已累計培育建設16個國家級先進製造業集群，製造業企業人工智能技術應用普及率已超過三成。

具身智能成為AI發展最活躍的方向之一，上半年人形機器人整機產品超400款，預計全年整機產量將突破10萬台。

除了政策體系支持、關鍵技術突破之外，融資規模也屢創新高，數據顯示，2026年上半年中國發生1255起與人工智慧相關投融資事件，已達到2025年全年的78%；合計金額約人民幣2,501億元，已達到2025年全年的182%。

精華 FAQ

  • 截至2026年上半年，中國生成式AI用戶規模已突破7億人，普及率超過50%。這代表生成式AI已從新興工具快速走向大眾化應用，滲透到日常上網與工作情境。

  • 調查顯示，76%用戶會讓生成式AI回答問題；另有47.8%用於圖片或視頻處理，37.6%用於文本整理，32.5%用於工作總結、會議紀要與PPT等辦公需求。

  • 生成式AI正推動工業與資本市場同步升溫，製造業AI應用普及率已超三成，具身智能與人形機器人加速發展；2026年上半年AI投融資達1255起、約2,501億元。

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