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今年來漲66%…台股飆新高 法人看好Q4

記者張瀞文／綜合報導
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文章摘要整理：

台股在台積電法說行情帶動下創收盤新高，今年來漲幅達66.9%居亞股第一；法人認為第4季基本面仍強，後市有望震盪上行。

台積電法說行情起跑，1日領漲大盤，推升台股10月開門紅，上漲413點收4萬8353點，創收盤歷史新高。法人普遍看好第4季的多頭行情，認為即使第4季面臨多空因素交雜，但基本面強勁，仍有望震盪上行挑戰歷史高點。

加權指數1日走勢戲劇性，開高後一度翻黑，後在科技權值股推升下，終場上漲413點，收在4萬8353點當日最高點，一舉改寫收盤新高，市值158.1兆元（台幣，下同）亦創高，並將今年來漲幅進一步推升到66.9%，高居亞股第一，擊敗韓股的65.4%漲幅。台股盤中歷史高點為9月22日寫下4萬8601點，法人看好台股後市將改寫新高。

在全球主要股市指數中，台股加權指數今年來的表現僅次於費城半導體指數的78.2%漲幅。不過，台股領先費半指數、也領先韓股創歷史新高，費半指數離歷史高點仍有13.7%的差距，韓股則有24.9%的差距。

「權王」台積電15日將舉行法說，暖身行情成為台股1日逆轉勝主要推手，其股價開高走高，終場漲30元，收在2510元，平6月22日歷史收盤最高價位；盤中歷史高價為6月23日的2535元。

盤面上，電子股一枝獨秀，電子類股指數漲1.2%，跑贏大盤的0.8%；族群則以被動元件動能復甦最受矚目，因日本被動元件大廠股價勁揚，激勵國巨*收漲停。不過，金融類股指數跌0.8%；傳產族群也是普遍收黑。

三大法人同步站在買方，合計買超294.6億元。其中，外資買超219.3億元，連二買，但在台指期未平倉淨空單增加1403口至79554口；投信買超58.6億元，連三買；自營商買超16.5億元，連二買。

相較於第2季台股的價量俱揚激情演出，第3季以來的反彈碎步前進，1日大盤成交金額縮水5.1%到8740億元，也低於9月的每日平均金額8811億元。統計顯示，大盤在6月的日均量創1.38兆元的高峰，7月的日均量仍有1.04兆元，但8月及9月都不到兆元。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清看法，日成交量最好能放大到兆元，才有利續創新高。

精華 FAQ

  • 主要受台積電法說前的暖身行情帶動，電子權值股接力推升大盤，終場上漲413點收在4萬8353點，改寫收盤新高，市值也同步創高。

  • 台股今年來漲幅達66.9%，高居亞股第一，甚至領先韓股的65.4%；在全球主要指數中，僅次於費城半導體指數的78.2%。

  • 法人普遍看好第4季多頭行情，認為基本面仍強、可望震盪上行挑戰新高，但也提醒成交量最好放大到1兆元以上，才更有利續攻。

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