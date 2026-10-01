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台股AI漲勢比日韓廣 今年近一成成分股翻倍 融資逼近新高

編譯劉忠勇／綜合外電
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AI摘要

文章摘要整理：

台股AI行情已從大型晶片股擴散到更多供應鏈族群，在輝達、台積電與雲端業者帶動下，今年近一成成分股股價翻倍，融資也逼近高點。

台股AI行情已從大型晶片業者擴散至更多類股，漲勢比日韓股市更廣。

彭博指出，有三股投資熱潮帶動台灣科技供應鏈需求：輝達NVIDIA）擴張嘉惠台灣供應商；台積電擴產促使本地合作夥伴擴大投資並提升技術；美國大型雲端業者積極投入客製化晶片和AI伺服器，也帶來另一波訂單。

今年以來，台灣加權指數之中，股價逾一倍的成分股將近一成，南韓綜合股價指數（Kospi）和日經225指數成分股分別只有3.6%和4.4%。

台股漲勢擴大的同時，融資餘額也逐步逼近歷史高點，顯示散戶愈來愈積極參與這波行情。反觀中國大陸科創50指數，晶片股遭到拋售，融資餘額也隨之縮減，更凸顯台股AI行情獲得廣泛的支撐。

精華 FAQ

  • 因為上漲不只集中在大型晶片股，而是擴散到更多台灣科技供應鏈；今年近一成加權指數成分股漲幅翻倍，明顯高於日韓股市的比例。

  • 主要有3股熱潮：輝達擴張帶動台灣供應商受惠，台積電擴產促使合作夥伴加碼投資，美國大型雲端業者投入客製化晶片與AI伺服器也增加訂單。

  • 融資餘額逼近歷史高點，表示散戶參與度升高，市場對AI行情的認同更廣；相較中國科創50晶片股遭拋售，台股展現更強的廣泛支撐。

台股 輝達 NVIDIA

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