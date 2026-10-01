台股AI漲勢比日韓廣 今年近一成成分股翻倍 融資逼近新高

AI摘要 文章摘要整理： 台股AI行情已從大型晶片股擴散到更多供應鏈族群，在輝達、台積電與雲端業者帶動下，今年近一成成分股股價翻倍，融資也逼近高點。

台股 AI行情已從大型晶片業者擴散至更多類股，漲勢比日韓股市更廣。

彭博指出，有三股投資熱潮帶動台灣科技供應鏈需求：輝達 （NVIDIA ）擴張嘉惠台灣供應商；台積電擴產促使本地合作夥伴擴大投資並提升技術；美國大型雲端業者積極投入客製化晶片和AI伺服器，也帶來另一波訂單。

今年以來，台灣加權指數之中，股價逾一倍的成分股將近一成，南韓綜合股價指數（Kospi）和日經225指數成分股分別只有3.6%和4.4%。

台股漲勢擴大的同時，融資餘額也逐步逼近歷史高點，顯示散戶愈來愈積極參與這波行情。反觀中國大陸科創50指數，晶片股遭到拋售，融資餘額也隨之縮減，更凸顯台股AI行情獲得廣泛的支撐。