中國人形機器人上半年出貨逾1.9萬台 占全球78%

今年上半年，中國人形機器人出貨量超過1.9萬台。圖為人形機器人和小朋友進行投籃比賽。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： IDC指出，中國上半年人形機器人出貨逾1.9萬台、占全球78%，智元領先出貨；市場正由硬體競爭轉向具身智能與商業化應用。

市調機構國際數據公司（IDC）最新報告顯示，今年上半年，中國人形機器人出貨量超過1.9萬台，占全球市場比重約78%。其中，智元（AGIBOT）出貨量超8600台。IDC預測，2030年全球人形機器人出貨量將突破75萬台，市場進入規模化應用加速期。

報告指出，全球人形機器人市場延續爆發式增長，上半年全球出貨量接近2.5萬台，年增長432%，產業正由技術驗證加速邁向商業化應用落地階段。

報告顯示， 智元出貨規模與營收體量雙雙領先。智元上半年出貨量占全球市場35%和中國市場45%以上，並且在高基數下保持十倍級增長，率先完成從量產出貨向多行業部署落地。

IDC指出，人形機器人正進入從「硬體能力競爭」向「具身智能綜合能力競爭」轉變關鍵階段。隨著大模型、世界模型、視覺語言動作模型（VLA）以及機器人數據閉環快速發展，行業競爭重點正從機器人結構設計、硬體參數和運動性能，轉向機器人對物理世界的理解、任務規劃、操作執行和持續學習等綜合能力。

另一家市調機構弗若斯特沙利文近日發布「2026 全球人形機器人市場研究報告」，報告指出，僅2026年上半年就交出3.6萬台銷量，整體營收5.4億美元，已經超過2025全年。

而2025至2026上半年，全球人形機器人營收前五名全部是中國中國廠商，其中，優必選2025年收入市占率24.8%，排在全球第一，智元機器人、宇樹科技、銀河通用、樂聚機器人分別位居二至五名。

值得注意的是，弗若斯特沙利文的報告對人形機器人的應用歸納出四大特點，包括生產作業在四大場景裡收入增速最猛；娛樂表演市場整體平穩；科研教育市場規模小幅回落；數據採集體量基本持平，主要用來訓練具身AI模型。