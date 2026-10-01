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中國製造業PMI升至50.1 重返擴張

記者林茂仁謝守真／綜合報導
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中國9月官方和民間的製造業、服務業和建築業活動指標均有所回升，顯示經濟改善跡象。...
中國9月官方和民間的製造業、服務業和建築業活動指標均有所回升，顯示經濟改善跡象。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

9月中國官方與民間PMI同步回升，製造業、服務業與建築業景氣改善，但內需與房地產仍疲弱，市場預期第4季政策將進一步加力。

中國經濟迎來積極訊號，9月官方製造業PMI時隔兩個月後，重新站上景氣榮枯線來到50.1，非製造業PMI亦回到50.2，其中建築業商務活動指數單月大幅跳升3.4，重返擴張區間至50.3，顯示中國經濟景氣明顯回升。

另外，有民間版PMI之稱、由標普全球與RatingDog聯合發布的9月中國製造業PMI升至52.1，創五個月新高；服務業商務活動指數9月為51.6，較8月上升0.2個百分點，連續第二個月加速擴張。

官方PMI主要調查樣本為大型國企為主，民間版PMI則以沿海出口導向的中小民企為主。9月官方和民間的製造業、服務業和建築業活動指標均有所回升，顯示中國經濟改善跡象。

路透分析，9月製造業活動回升，部分與8月暴雨及颱風造成的生產干擾減少有關，全球AI熱潮也支撐工業部門，但疲弱內需及低迷房地產市場仍影響家庭及企業信心。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群解讀，9月官方PMI指數繼續回升，表明創新等積極因素影響繼續增強，但要注意訂單類指數仍在下降，特別是小型企業訂單類指數都處於榮枯線之下，表明需求不足問題仍突出。

中國物流資訊中心專家文韜表示，9月製造業中需求回升較為突出的是消費品製造業，在中秋及十一雙節備貨、換季以及國外訂單收尾的帶動下，消費市場景氣明顯回升，有效支撐製造業市場需求整體穩定擴張。

展望後市，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，伴隨「十一」長假到來，預期10月製造業PMI將回落至49.6左右。他表示，過去十年10月製造業PMI平均較前月回落0.3個百分點，這也意味今年下半年以來製造業景氣度總體處於收縮區間。

王青表示，為順利完成全年經濟增長目標，第4季除新型政策性金融工具加快投放外，宏觀政策也將進一步加大逆周期調節力度，增量措施可能包括加發一定規模政策性債券，以及降息、降準，相關措施將有助於年底前促進消費、穩定投資及提振內需，也有助於遏制房地產市場調整走勢。

路透分析亦指，中國零售及投資數據仍偏弱，增加推出進一步支持措施的壓力。高盛經濟學家王立升（Lisheng Wang）分析，新增政策措施將主要透過財政及信貸管道，以較具針對性的方式提供支持，而非大規模刺激。

精華 FAQ

  • 9月官方製造業PMI升至50.1，時隔2個月重返擴張；非製造業PMI也回到50.2，其中建築業商務活動指數更單月大升3.4至50.3。

  • 由標普全球與RatingDog發布的民間版PMI升至52.1，主要反映沿海出口導向中小民企回暖，服務業也連續第2個月加速擴張。

  • 分析認為10月PMI可能因長假回落，且內需與房市仍偏弱，將增加政策加碼壓力。第4季可能透過財政、信貸與降息降準支撐經濟。

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