台股最強9月 勁揚1811點居全球主要指數第2高
台股9月在不確定性消退後強勢上攻，單月大漲1811點、創史上最強9月，收盤與前三季漲點也同步改寫紀錄，ETF規模與績效同樣受惠。
AI摘要
文章摘要整理：
台股9月在不確定性消退後強勢上攻，單月大漲1811點、創史上最強9月，收盤與前三季漲點也同步改寫紀錄，ETF規模與績效同樣受惠。
台股9月30日收月線及季線，繳出亮眼佳績。隨著不確定性因素消退，加權指數終場漲308點或0.6%，收4萬7940點，收盤點位再度改寫歷年最佳月底紀錄；9月大漲1811點，為史上最強9月，單月漲3.9%，居全球主要指數第二高；前三季漲1萬8976點，為歷年前三季的最大漲點。
若以歷來單月表現來看，今年9月加權指數漲點為第11大，居2026年4月的7203點、2026年5月的5806點、2026年2月的3350點等之後。
從歷年單季表現觀察，今年第3季加權指數上漲1814點，是歷年來第四強第3季，居2025年第3季漲3564點的史上最佳紀錄，以及1988年第3季漲3556點、1987年第3季漲2810點之後。
進一步放眼國際，台股表現也在各國家主要股市中名列前茅，9月漲幅目前僅次於費城半導體指數的9.4%；今年來也已經超過韓國的62.2%，同樣僅次於費城半導體指數的78.3%。
台股亮眼漲勢推升下，9月30日台股ETF總規模7.9兆元，也刷新歷年月底的最佳紀錄。至於在台股ETF績效榜部分，9月漲幅前三強依序為：兆豐台灣晶圓製造、群益半導體收益、野村臺灣新科技50，漲幅超過逾9%。
第3季來漲幅前三依序則為：元大MSCI金融、統一台灣高息動能、復華富時高息低波，漲幅在12%以上；前三季漲幅前三依序為：群益臺灣加權正2、國泰臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2，漲幅更高達137%以上。
加權指數9月30日終場上漲308點至47940點，刷新歷年月底收盤新高；9月全月大漲1811點、漲幅3.9%，寫下史上最強9月表現。 第3季加權指數上漲1814點，為歷年第四強第3季；前三季則大漲18976點，創下歷年前三季最大漲點，顯示今年整體走勢相當強勁。 9月30日台股ETF總規模達7.9兆元創新高；9月漲幅前三強為兆豐台灣晶圓製造、群益半導體收益、野村臺灣新科技50，單季與前三季也有多檔高息與正2商品領先。
精華 FAQ
加權指數9月30日終場上漲308點至47940點，刷新歷年月底收盤新高；9月全月大漲1811點、漲幅3.9%，寫下史上最強9月表現。
第3季加權指數上漲1814點，為歷年第四強第3季；前三季則大漲18976點，創下歷年前三季最大漲點，顯示今年整體走勢相當強勁。
9月30日台股ETF總規模達7.9兆元創新高；9月漲幅前三強為兆豐台灣晶圓製造、群益半導體收益、野村臺灣新科技50，單季與前三季也有多檔高息與正2商品領先。
上一則
美股凶兆？工業龍頭股集體跳水 陷入回檔修正還跌破200日均線
下一則