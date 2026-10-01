台股最強9月 勁揚1811點居全球主要指數第2高

AI摘要 文章摘要整理： 台股9月在不確定性消退後強勢上攻，單月大漲1811點、創史上最強9月，收盤與前三季漲點也同步改寫紀錄，ETF規模與績效同樣受惠。

台股 9月30日收月線及季線，繳出亮眼佳績。隨著不確定性因素消退，加權指數終場漲308點或0.6%，收4萬7940點，收盤點位再度改寫歷年最佳月底紀錄；9月大漲1811點，為史上最強9月，單月漲3.9%，居全球主要指數第二高；前三季漲1萬8976點，為歷年前三季的最大漲點。

若以歷來單月表現來看，今年9月加權指數漲點為第11大，居2026年4月的7203點、2026年5月的5806點、2026年2月的3350點等之後。

從歷年單季表現觀察，今年第3季加權指數上漲1814點，是歷年來第四強第3季，居2025年第3季漲3564點的史上最佳紀錄，以及1988年第3季漲3556點、1987年第3季漲2810點之後。

進一步放眼國際，台股表現也在各國家主要股市中名列前茅，9月漲幅目前僅次於費城半導體指數的9.4%；今年來也已經超過韓國的62.2%，同樣僅次於費城半導體指數的78.3%。

台股亮眼漲勢推升下，9月30日台股ETF總規模7.9兆元，也刷新歷年月底的最佳紀錄。至於在台股ETF績效榜部分，9月漲幅前三強依序為：兆豐台灣晶圓製造、群益半導體收益、野村臺灣新科技50，漲幅超過逾9%。

第3季來漲幅前三依序則為：元大MSCI金融、統一台灣高息動能、復華富時高息低波，漲幅在12%以上；前三季漲幅前三依序為：群益臺灣加權正2、國泰臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2，漲幅更高達137%以上。