中國資料中心容量世界第二 僅次美國

AI摘要 文章摘要整理： SemiAnalysis指出，中國資料中心容量已逾24GW居全球第二，但受晶片供應緊張與國產晶片效率偏低影響，AI算力擴張仍面臨結構性限制。

中國AI算力基建大爆發，半導體研究機構SemiAnalysis測算，中國已交付資料中心總容量逾24GW，規模超過整個歐洲、中東和非洲（EMEA，約14GW）地區，也超過亞洲其他地區（約15GW），僅次於美國（2026年底容量約56GW）位居全球第二。

SemiAnalysis的測算基於對中國境內60多家資料中心運營商、1000多座資料中心設施的逐項追蹤。此外，中國還有約20GW已進入建設或規劃階段，以及約30GW已宣布但尚未落地專案。

其中，字節跳動（ByteDance）占據中國已交付資料中心容量的約五分之一，成為最大資料中心租戶，也是推動中國AI算力擴張最激進力量之一。到2026年底，字節跳動在中國資料中心容量將達到約5.3GW，阿里巴巴 約3.9GW，騰訊約2.4GW，百度約1.1GW，華為約1.0GW。

中國資料中心容量爆發式擴張，背後是科技大廠驚人的資本投入。SemiAnalysis資料顯示，字節跳動、阿里、騰訊、百度四家公司的資本支出總額，已從2024年約350億美元，躍升至2025年的超過500億美元，並有望在2026年達到約1000億美元。

SemiAnalysis指出，字節跳動幾乎全部資料中心布局都採用租賃模式，自建容量僅占極小比例。這與華為形成鮮明對比，華為幾乎完全依賴自建。阿里巴巴、騰訊和百度則採用自建與租賃相結合的混合策略，其中阿里和百度的租賃容量高於自建，騰訊兩者規模相對接近。

儘管中國資料中心建設速度在加快，但晶片供給短缺仍是最大的制約因素。高盛在2026年7月的研究報告中指出，中國客戶占用新資料中心空間的速度慢於預期，部分原因在於中國國產與進口晶片雙雙供應緊張。

高盛在「中國AI算力」報告中揭開更深層的結構性矛盾，雖然中國國產AI加速晶片的出貨市占預計在2026年超過50%，但中國國產晶片在單位功耗算力上僅為進口晶片的10%至30% ，單位算力的資本支出是進口晶片的二至四倍。

華為910B/910C伺服器日均Token產出量約輝達H800的六分之一到三分之一。代表即使中國國產晶片在數量上填補部分缺口，實際承載AI工作負載的效率與進口晶片之間仍存在顯著差距。