AI資金排擠效應有多慘？ 竹科男跑10家銀行房貸都碰壁 小企業融資難求

台灣AI投資熱潮正引發銀行資金的排擠效應。當科技供應鏈企業爭相借錢擴充產能，首購族與中小企業卻發現房貸及營運融資愈來愈難取得。（聯合報系資料照片 記者許正宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣AI供應鏈借貸需求暴增，擠壓銀行資金並推升利率，使首購房貸與中小企業融資愈來愈難取得，央行與金管會正持續關注。

台灣AI投資熱潮正引發銀行資金的排擠效應。當科技供應鏈企業爭相借錢擴充產能，首購族與中小企業卻發現房貸及營運融資愈來愈難取得，銀行提高利率、配給信貸，凸顯AI投資狂潮對台灣金融體系帶來的意外衝擊。

彭博資訊報導，32歲、在竹科上班的林先生（Edward Lin）過去一個月為了申請首購自用住宅貸款，接連聯繫了10家銀行，結果仍一無所獲。

一些銀行告訴他，剩餘房貸額度所剩不多，並開出高昂利率；另一些銀行則要求他先成為財富管理客戶才肯收件。在

別無選擇的情況下，他只好轉向苗栗一家農會信用部申貸，避免因無法取得房貸而導致購屋違約。

林先生說：「我真的到處奔波，只是想把這件事情處理好。」

AI供應鏈狂搶錢 專家：台灣廉價資金的時代已經結束了

彭博指出，林先生的遭遇凸顯，空前的AI投資熱潮正擠壓台灣銀行體系。包括台積電在內的AI供應鏈業者正以創紀錄速度搶借資金；其中，營運資金貸款的成長速度，幾乎是房屋貸款的八倍之多。這股流動性壓力也與全球借貸狂潮相呼應——企業為興建資料中心而爆發的借貸需求，正在將各家銀行推向極限。

面對這種情況，台灣銀行如今開始配給信貸、提高利率，並收緊對非科技企業的放款，進而造成流動性緊縮，並蔓延至亞洲更廣泛的貸款市場。與此同時，散戶存款戶也正在提領存款，或申請個人貸款，以槓桿押注科技股，進一步加劇資金壓力。

元大投顧專業資深協理陳森林表示，「台灣廉價資金的時代已經結束了」，「AI 正以前所未見的規模釋放借貸需求。」

根據金管會資料，台灣銀行業7月放款金額創下1.04兆元歷史新高，使今年首七個月放款總額達4兆元。企業與消費者貸款在7月的增幅都創歷史新高。

熟悉相關情況的銀行人士表示，隨著借貸需求激增，台灣銀行正將資金導向報酬率較高或成長前景較佳的交易。

市場流動性惡化 利率開始升高

自6月以來，一項關鍵指標顯示，市場流動性惡化速度已達約四年來最快。企業貸款利率大幅上升0.90個百分點，房貸利率也已升至接近3%，去年最低時則僅約2.2%。

如同AI生態系中的許多企業，台灣供應商為了因應輝達與微軟旺盛的訂單需求，必須先投入大量現金。企業需要迅速取得資金，以採購零組件、建立庫存及擴充產能，推動國內外一波又一波的貸款、債券及股權連結融資。

銀行人士表示，愈來愈多科技業客戶要求在兩個月內取得貸款核准，相較之下，一般流程最長需要三個月。

他們指出，台灣科技業目前的前景普遍優於傳統出口商。許多傳統出口商仍在從過去美國關稅衝擊中復甦，房地產開發商則受到央行抑制房價政策的影響。

這種後果正反映在整體經濟中：貸款機構紛紛提高存款利率以吸引儲蓄並維持充足的現金水準，同時廣泛調高借貸成本以保護利潤。據銀行人士透露，企業借款人支付的利率比短短幾個月前高出了50到90個基點。其中一位人士更表示，即使是評級最高的客戶，在聯貸案中的利率也面臨10到20個基點的上調。

根據金管會資料，銀行業平均流動性覆蓋率（LCR，衡量銀行因應短期現金流出能力的指標）在7月為115.52%，仍高於法規要求的100%最低標準。

但與此同時，存放款比率已升至72.96%，接近2020年創下的前次高點73.07%。

銀行偏心對科技業放款 中小企業面臨融資困難

彭博報導指出，那些未能搭上AI熱潮的小型企業，也發現銀行信貸大門正在關閉。一名銀行人士表示，在一家地方銀行，土地取得及營建貸款的核准件數，從每周最多30件，降至部分周數甚至出現「零核准」。

台灣央行已注意到問題日益升溫，在最近一次決策會議中，央行維持基準利率不變，同時部分放寬房市管制。央行總裁楊金龍呼籲監管機構、政府支持的銀行以及台灣最大的吸收存款機構中華郵政之間進行「勸導與協調」，協助融資困難的中小企業取得資金。

楊金龍在9月17日利率決策後表示：「問題在於，資金分配仍不均衡。如果一家企業經營非常好、風險又非常低，銀行自然會優先對它放款。這就是商業運作的方式。」

9月22日，一名台灣央行官員表示，央行將與部分銀行業者會面，以進一步了解資金緊縮的相關疑慮。

這名官員表示，目前數據顯示，台灣銀行體系整體並不存在流動性短缺。央行將進一步釐清，部分領域的融資困難究竟源自銀行放款方式，還是更廣泛的結構性因素。

央行人士表示，本季部分銀行已調整消費金融放款結構，轉向利潤率較高的領域。

金管會強調流動性無虞持續監控

房貸受到房市降溫影響，利潤率低於無擔保個人貸款；而後者正愈來愈多被散戶用於投資股票。

金管會數據顯示，7 月銀行對企業及個人的周轉金需求貸款（包括股票投資）增加8,230億元，創歷史新高，增幅幾乎是房貸的八倍。

金管會強調，目前存款增幅仍高於放款增幅，因此「沒有明顯異常情況」。

金管會在回覆彭博提問時表示：「金管會將持續監控銀行營運狀況與資本配置，必要時採取適當行動。」

台灣AI投資熱潮正引發銀行資金的排擠效應。當科技供應鏈企業爭相借錢擴充產能，首購族與中小企業卻發現房貸及營運融資愈來愈難取得。（路透）

台灣各部門在7月的新增借貸