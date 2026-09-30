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台股吸金+台企大舉來美投資 台銀行「鬧錢荒」

記者邱金蘭／綜合報導
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文章摘要整理：

台股吸金加上台灣供應鏈大舉赴美設廠，抽走銀行資金，讓國銀面臨鬧錢荒壓力，LCR平均也從過去130%以上降至115%。

台灣股市吸金效應，加上企業大舉來美投資，殃及銀行體系「鬧錢荒」。近期國銀積極開打「流動性覆蓋率」（LCR）保衛戰，不僅存、放款利率節節調高，也有銀行傳出月中LCR驚險掉落100%法定標準以下，銀行圈資金荒之嚴峻可見一斑。

這波銀行鬧錢荒，除了與股市吸金有關，另一關鍵原因是，台灣產業供應鏈大舉來美投資，抽走銀行不少資金。一位民營銀行高層指出，民眾「錢」進股市，或企業借錢在台灣擴產，錢都會留在台灣；若是這些錢到國外投資設廠、購料，錢就真的出去了。

一家大行庫高層也表示，過去的西進、南向到現在的東進，每次台商大遷移，都會造成資金外移，現在台積電去美國設廠，周邊供應鏈也跟著去，短期內難免會造成資金流出，「這些錢，遠比『四貸同堂』的錢多很多，對堅守LCR戰線的銀行來說，挑戰很大。」

LCR是「國際巴塞爾協定」在金融海嘯後，提出的流動性最低標準，定義是：「優質流動性資產」占「未來30天的資金淨流出量」比率，不得低於100%。優質流動性資產，如現金、央行存單、公債等變現性高的資產。LCR旨在確保銀行在壓力下，仍可提供30天的流動性資金，避免系統性危機。

知情官員說，台灣是從2015年起採行LCR，多年來本國銀行的LCR多在130%以上，但今年7月底平均已掉到115%。LCR降低，代表銀行因應短期資金流出的能力趨弱，更加考驗資金調度能力。

精華 FAQ

  • 主要是台股吸走民間資金，加上企業與供應鏈大舉赴美投資，讓原本留在台灣的資金外流，銀行可動用資金因此明顯縮減。

  • 國銀近期積極拉高存、放款利率，並強化流動性覆蓋率管理，避免LCR跌破100%的法定門檻，以確保短期資金調度能力。

  • 知情官員指出，台灣銀行LCR過去多在130%以上，但今年7月底平均已降到115%，顯示銀行面對短期資金流出的緩衝能力正在變弱。

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