防範資金外流 中國持續緊縮投資海外證券

AI摘要 文章摘要整理： 中國持續收緊民眾投資海外證券，要求境內登錄帳戶不得買入與入金，藉由整治跨境券商與存量帳戶來防堵資金外流。

中國持續緊縮民眾投資海外證券，防範資金外流 。繼富途、老虎、長橋及華盛證券等跨境券商後，部分在港中資券商也開始清理中國投資人帳戶。國泰君安證券表示，中國投資者帳戶若在中國登錄（登錄的IP顯示為中國境內）時，將無法投入資金和買入證券，只能出金賣出。

若相關帳戶登錄IP顯示為中國境外時，帳戶出入金及交易功能則不受影響。如客戶取得新身分，需更新對應的新證件資料。

富途、老虎、長橋今年5月時被中國證監會「點名」後，已於6月12日起調整中國境內服務，至於未被點名的華盛證券，也自6月15日起對存量投資者帳戶在中國境內的服務進行相應調整。

中國證監會等八部門聯合發布的「綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案」，境內存量非法業務設置兩年集中整治期。集中整治期內，禁止境外機構為存量投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，只允許單向賣出交易並轉出資金。

集中整治期滿後，境外機構全面關停中國境內網站、交易軟體及配套服務，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。

一般認為，中國政府這些新措施是為防範資本外逃與加強外匯管制。中國對個人換匯與資本外流有嚴格的額度與用途限制，過去許多中國投資者透過跨境券商將資金轉移至境外投資港股或美股，這在實質上繞過了官方的外匯管控。