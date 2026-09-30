我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量

防範資金外流 中國持續緊縮投資海外證券

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

中國持續收緊民眾投資海外證券，要求境內登錄帳戶不得買入與入金，藉由整治跨境券商與存量帳戶來防堵資金外流。

中國持續緊縮民眾投資海外證券，防範資金外流。繼富途、老虎、長橋及華盛證券等跨境券商後，部分在港中資券商也開始清理中國投資人帳戶。國泰君安證券表示，中國投資者帳戶若在中國登錄（登錄的IP顯示為中國境內）時，將無法投入資金和買入證券，只能出金賣出。

若相關帳戶登錄IP顯示為中國境外時，帳戶出入金及交易功能則不受影響。如客戶取得新身分，需更新對應的新證件資料。

富途、老虎、長橋今年5月時被中國證監會「點名」後，已於6月12日起調整中國境內服務，至於未被點名的華盛證券，也自6月15日起對存量投資者帳戶在中國境內的服務進行相應調整。

中國證監會等八部門聯合發布的「綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案」，境內存量非法業務設置兩年集中整治期。集中整治期內，禁止境外機構為存量投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，只允許單向賣出交易並轉出資金。

集中整治期滿後，境外機構全面關停中國境內網站、交易軟體及配套服務，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。

一般認為，中國政府這些新措施是為防範資本外逃與加強外匯管制。中國對個人換匯與資本外流有嚴格的額度與用途限制，過去許多中國投資者透過跨境券商將資金轉移至境外投資港股或美股，這在實質上繞過了官方的外匯管控。

精華 FAQ

  • 主要目的是防範資金外流並加強外匯管制。當局擔心民眾透過跨境券商把資金轉往港股、美股等海外市場，形成繞過官方換匯與資本管控的管道。

  • 富途、老虎、長橋、華盛證券等跨境券商先後調整服務，部分在港中資券商也開始清理中國投資人帳戶。國泰君安證券更明確限制境內IP登入者的入金與買入功能。

  • 若帳戶在中國境內登入，通常只能賣出持有證券並將資金轉出，不能投入資金或買入證券；若登入IP顯示在境外，則出入金與交易功能一般不受影響。

資金外流

上一則

史上最長 9月景氣燈號 有望「連10紅」

下一則

台股吸金+台企大舉來美投資 台銀行「鬧錢荒」

延伸閱讀

涉透過「幣安」帳戶助伊朗政權洗錢 2中國公司6100萬或沒收

涉透過「幣安」帳戶助伊朗政權洗錢 2中國公司6100萬或沒收
越股熬8年正式加入富時新興市場之列 60億美元活水可期 唯缺AI題材

越股熬8年正式加入富時新興市場之列 60億美元活水可期 唯缺AI題材
「非洲手機之王」傳音控股 擬啟動赴港上市推介

「非洲手機之王」傳音控股 擬啟動赴港上市推介
與支付寶競爭 騰訊對訪中國海外遊客推出TenPayGo

與支付寶競爭 騰訊對訪中國海外遊客推出TenPayGo

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了