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上海房市再現「千人搖」 開盤即完售 中古屋市場也回暖

記者林宸誼／綜合報導
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上海樓市重現新樓「千人搖」，中秋小長假後的首個工作日，位於青浦徐涇的某網紅樓盤迎...
上海樓市重現新樓「千人搖」，中秋小長假後的首個工作日，位於青浦徐涇的某網紅樓盤迎來第二批次選房，281套房源吸引超過千組客戶參與認購，項目開盤當天再次實現「日光」。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

上海新盤在青浦徐涇再現「千人搖」並開盤即售罄，同時中古屋成交與帶看量同步回升，反映需求端在政策與供給帶動下持續轉熱。

上海樓市重現新樓「千人搖」，中秋小長假後的首個工作日，位於青浦徐涇的某網紅樓盤迎來第二批次選房，281套房源吸引超過千組客戶參與認購，項目開盤當天再次實現「日光」。

澎湃新聞報導，該項目第二批次推出281套房源，涵蓋建面約106平方公尺到119平方公尺三房、136平方公尺到181平方公尺四房，均價每平方公尺6萬2814元人民幣。

根據項目公開信息，本次合計1364組意向客戶簽訂了項目購房意向書，經政府相關部門審核，525組認購客戶符合上海限購政策且得分達到入圍分數線（68.19分）。

公開信息顯示，該樓盤第一批次吸引了946組客戶參與認購，認購率達415%，也成為大虹橋近三年來首個觸發積分制的住宅項目，開盤當天228套房源全部售罄。

值得一提的是，徐涇這一新盤的熱銷並非個例。近期上海多個新盤接連上演日光行情。9月25日，嘉定象嶼金茂滿嘉第二批次135套房源全部售罄；9月26日，森蘭越秀天屿147套房源開盤即清。

新房熱度走高的同時，中古屋市場同步回暖。上海鏈家監測數據顯示，9月1日至9月27日，上海鏈家中古屋帶看量環比8月前27天上漲5.5%，客戶諮詢量上漲3.5%。

據安居客上海統計，截至9月27日，9月上海中古屋（含商業）累計成交已超過2萬套，達2萬721套，年增12%。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，中秋周上海新房成交保持穩步上行，外環外剛改、中端改善產品成市場主力，去化（即銷售）熱度持續走高。樓市供應也迎來大幅補量，剛需改善房源選擇大幅增多。

上海中原地產數據顯示，9月21日到9月27日，上海新建商品住宅成交面積8.91萬平方公尺，月增3.13%。中端改善房源成交活躍度繼續提升。盧文曦分析，隨著新房集中入市，外環外網紅剛改盤去化表現亮眼，中端改善需求持續釋放，這一市場趨勢將延續。

放眼全大陸，中指研究院數據顯示，9月1日到27日，重點30城新建商品住宅成交面積年減5.5%，一線城市按年增長9%；北京、上海在8月需求端政策優化帶動下，成交分別年增18%和16%。重點20城中古屋住宅成交10.4萬套，年增4.2%，上海中古屋成交量已連續7個月年增長。

精華 FAQ

  • 因為第二批次僅推出281套房源，卻吸引超過1,364組意向客戶認購，最終525組符合限購與入圍分數線，開盤當天再次全部售罄，市場反應非常熱烈。

  • 第二批次房源涵蓋約106到181平方公尺的三房與四房，均價每平方公尺6萬2814元。首批曾吸引946組認購、認購率達415%，並在開盤日全數售完。

  • 上海鏈家數據顯示，9月1日至27日中古屋帶看量較8月前27天增加5.5%，諮詢量增3.5%；安居客統計9月成交已達2萬721套，年增12%，且連續7個月年增長。

中秋

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