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史上最長 9月景氣燈號 有望「連10紅」

記者林海陳素玲／台北30日電
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國發會29日發布8月景氣燈號，連續亮出第9顆代表熱絡的紅燈，預期9月也將續亮紅燈...
國發會29日發布8月景氣燈號，連續亮出第9顆代表熱絡的紅燈，預期9月也將續亮紅燈，締造最長紅燈紀錄。圖為北車賣場人潮。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

8月景氣燈號連續第9個紅燈，9月可望再亮紅燈創下連10紅紀錄；同時消費者信心走升、房市回溫，但美國經濟與升息變化仍牽動後續動能。

國發會昨發布8月景氣燈號，亮出連續第9顆代表熱絡的紅燈，追平史上最長紀錄。由於AI熱潮持續支撐經濟成長動能，國發會預估9月燈號可望續亮紅燈，將會寫下史上最長的「連10紅」紀錄。

國發會經濟發展處長陳美菊表示，8月9項構成項目燈號均維持不變，其中出口表現最佳，批發、零售與餐飲也創歷年同月新高，廠商對於未來半年看好比例也增加。前一次「連9紅」出現在2021年2月至10月，她說，觀察中秋假期間內需持續暢旺，貨幣總計數M1B可能受到股市日均成交額下滑而走弱，但9月續亮紅燈應該沒什麼問題。

除了景氣燈號續亮紅燈，中央大學台灣經濟發展研究中心昨發布九月消費者信心指數（CCI）總指數68.77點，較8月上升3.76點，總指數創一年半新高，回到去年4月對等關稅前水準，顯示對等關稅對信心面影響慢慢淡化。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，這次調查的6項分項指標全數上升，其中上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」。

此外，中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標為98.84點，暴增8.81點，為統計以來的次高增點，且指數創一年半新高，吳大任認為應與央行利率不動，並鬆綁管制措施有關。

不過，吳大任指出，「未來半年購買耐久性財貨」指標因包含房地產，過去多與房地產信心指標同步，這次卻出現脫鉤跡象，因為耐久性財貨不只房地產，還包括購買手機、電腦等3C產品，因記憶體價格大漲，可能導致民眾延後購買時機，因此相關指標小幅度上升。

對於此波樂觀氣氛能否延續到年底？吳大任說，要看美國經濟變化，因為台灣成長主要是美國AI採購，變數有二，一是通膨是否延續，如果持續時間拉長影響到經濟可能性就會愈來愈大；其次，美國聯準會近期升息，美債殖利率又持續上升，企業借貸成本上升，AI產業因現金流由正轉負，如果要繼續大投資，只能舉債，當殖利率上升又升息，是否影響繼續投資，對台灣未來出口及經濟成長產生一定影響。

精華 FAQ

  • 因為國發會公布的8月景氣燈號已連續第9顆亮紅燈，與過去史上最長的連9紅紀錄並列，顯示景氣維持熱絡，且出口與內需表現都相對穩健。

  • 國發會指出，AI熱潮持續支撐經濟動能，中秋假期內需也仍旺，雖然M1B可能受股市成交額下滑影響，但整體來看9月續亮紅燈機率很高。

  • 9月CCI總指數升至68.77點，創1年半新高，6項分項全數上升；其中購買房地產時機指標暴增8.81點，創統計次高增點，顯示信心與房市明顯回升。

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