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台積電傳在達拉斯設廠 環球晶「在地生產、在地交貨」

記者鐘惠玲／綜合報導
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台積電傳有意在美國建置第二園區，落腳德州達拉斯呼聲高，環球晶正在達拉斯北部謝爾曼市（Sherman）興建全美最大的12吋矽晶圓新廠。法人看好，台積電若在達拉斯設廠，環球晶將可落實「在地生產、在地交貨」，與台積電關係更緊密，當地就近擴大供貨晶圓製造必備的矽晶圓材料，成為當紅炸子雞，受惠大。

環球晶在全球半導體、尤其各大廠投入「美國製造」的戰略地位日益重要。此前，美國記憶體大廠美光宣布與環球晶合作，簽訂長達十年矽晶圓長期供貨協議，美光更提供環球晶5億美元策略性資金支持，就是要綁定充裕的矽晶圓料源。這是環球晶歷史上時間最長、金額最大的合約。

環球晶是目前唯一能在美國本土製造供應12吋先進製程應用產品的業者，而且其德州新廠才大致建置第一期產能到位而已，後續可擴充區域仍不少，因此只要晶圓代工廠於美國製造的量能愈大，對於該公司來說，等於潛在訂單合作空間愈大。

環球晶提到，位於德州謝爾曼市12吋新廠的第一期月產能約達30萬片，已完成多家客戶認證，並持續進行製程優化。

環球晶強調，客戶現在看的不僅只是矽晶圓價格，還考慮在地生產、供應穩定性及更緊密的技術合作等。隨著供應鏈逐漸走向區域化，全球矽晶圓生產布局多元化是一大關鍵優勢。

環球晶德州新廠規畫，第一期與第二期計畫位於同一棟建築，整個園區共規畫可容納六個期程。在第一期建設期間，同時也先完成第二期的建築外殼主體，及大部分共用基建與設施。

精華 FAQ

  • 若台積電在達拉斯設第二園區，環球晶可就近供應12吋矽晶圓，強化在地生產與交貨效率，也讓雙方供應鏈合作關係更緊密。

  • 環球晶在謝爾曼市的新廠第一期月產能約30萬片，已完成多家客戶認證，並持續進行製程優化，後續仍有擴充空間。

  • 隨著美國製造與供應鏈區域化趨勢升溫，客戶更重視在地生產、供應穩定與技術合作；環球晶又能在美國本土供應先進製程12吋矽晶圓，因此受惠明顯。

德州

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