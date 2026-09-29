我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

加州10大最富郊區城 9個在灣區

iPhone 18在中國「逆轉勝」首周賣破130萬支

記者蕭君暉／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
iPhone 18 Pro系列中國開賣首周銷量約130萬支。（業者／提供）
iPhone 18 Pro系列中國開賣首周銷量約130萬支。（業者／提供）

市場原看壞蘋果iPhone 18 Pro系列新機中國市場銷售表現，最新銷售狀況出現「逆轉勝」。中國手機市場觀察部落客「RD觀測」指出，iPhone 18 Pro系列中國開賣首周銷量約130萬支，較上一代iPhone 17 Pro系列去年上市首周銷量成長15%。

隨著iPhone 18 Pro系列新機中國市場首周銷售告捷，法人看好，將助攻台積電鴻海、大立光等供應鏈後市。

「RD觀測」是在中國社群平台微博發表手機市場觀察的部落客，其最新觀測數據顯示，iPhone 18 Pro系列首周銷量達到iPhone 17全系列（含標準版）同期銷量約90%，換算下來，單是iPhone 18 Pro系列就賣出接近前一代全系列首周銷售總和。

今年中國智慧手機市場受記憶體等元件缺貨、價格飆漲影響，各大品牌廠相繼調高新機售價，9月開賣的中國國產旗艦機種首波銷售普遍不佳，也讓市場一度唱衰iPhone 18 Pro系列買氣。

「RD觀測」認為，即便中國市場iPhone 18 Pro系列開賣首周狀況不錯，接下來仍要觀察將在10月16日預售、10月23日上市的蘋果首款折疊機iPhone Duo是否如預期熱賣，以及是否解決生產瓶頸。

供應鏈方面，iPhone主力代工廠鴻海8月合併營收9,218億元，為歷史次高，同期新高，月減2.61%，年增51.98%；前八月合併營收為6.51兆元，創同期新高，年增39.73%。其推動業績成長主力，仍為AI伺服器機櫃與雲端網路產品。

鴻海表示，8月營收與7月相比，「雲端網路產品類別」和「元件及其他產品類別」顯著成長，受惠AI產品拉貨動能強勁。「消費智能產品類別」表現略為衰退，主要是進入新舊產品轉換期，「電腦終端產品類別」則呈現衰退。

外界推測，鴻海以iPhone為出貨主力的「消費智能產品類別」8月還沒有大量出貨，隨著iPhone 18 Pro系列9月亮相，並在中國市場熱賣，預期鴻海9月業績可望明顯表態。

精華 FAQ

  • 根據RD觀測數據，iPhone 18 Pro系列中國開賣首周約賣出130萬支，較iPhone 17 Pro系列去年首周成長15%，顯示市場需求優於先前預期。

  • 因為市場先前受記憶體缺貨、售價上漲與國產旗艦機首波不佳影響，普遍看壞iPhone 18 Pro系列；但實際開賣後銷量強勁，扭轉原先悲觀看法。

  • 市場預期將挹注台積電、鴻海、大立光等供應鏈後市，其中鴻海以iPhone為主的消費智能產品可望在9月隨新機出貨放量，進一步推升營收表現。

iPhone 鴻海 台積電

上一則

Anthropic搶AI算力 砸1800億美元

下一則

中韓HBM技術差距縮至2年 韓學者：中卡位記憶體堆疊封裝領域

延伸閱讀

蘋果iPhone 18買氣淡 新機不用等太久

蘋果iPhone 18買氣淡 新機不用等太久
iPhone 18預購 美中市場都傳出人氣冷

iPhone 18預購 美中市場都傳出人氣冷
折疊機iPhone Duo量產卡關 牽動蘋果整年銷量

折疊機iPhone Duo量產卡關 牽動蘋果整年銷量
押寶iPhone 17會漲價 鄭州手機商砸218萬元囤貨慘了

押寶iPhone 17會漲價 鄭州手機商砸218萬元囤貨慘了

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查