我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

加州10大最富郊區城 9個在灣區

AI需求大爆發 中國工業企業利潤 兩位數增長

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國今年前8月規模以上工業企業利潤總額達人民幣5兆2719億元（約7852億美元），年增15.7%，主要受惠於人工智慧（AI）需求大爆發，電子行業利潤年增1.1倍，對全部工業利潤增長的貢獻率達62%。

中國國家統計局官網公布最新數據，1至8月工業企業營收年增6.6%，帶動利潤增長。

從三大門類看，採礦業利潤增長35.1%，製造業增長17.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業則下降12%。

中國國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀，電子行業對利潤增長拉動明顯。以AI為代表的新技術應用加快拓展，帶動相關領域需求擴大，1至8月電子行業利潤年增1.1倍，成為工業企業利潤較快增長的重要支撐。

其中，新能源汽車、物聯網、算力中心等新興場景帶動晶片需求增加，光電子器件製造、半導體分立器件製造行業利潤分別增長72%、51.8%；電子專用材料製造、電子電路製造行業利潤則分別增長2.3倍、49.1%。

高技術製造業方面，1至8月高技術製造業利潤年增54.7%，增速高於整體工業企業39個百分點。在算力基礎設施加速建設帶動下，光纖製造、光纜製造行業利潤分別增長5.3倍和1倍。

原材料製造業方面，1至8月利潤年增47.3%，其中，化工行業利潤增長51%，有色金屬產業增長82.9%，石油加工行業由虧轉盈。

精華 FAQ

  • 今年前8月，中國規模以上工業企業利潤總額達人民幣5兆2719億元，年增15.7%。同時工業企業營收年增6.6%，帶動整體利潤維持明顯增長。

  • AI相關新技術應用加快擴展，帶動晶片、光電子與電子材料需求上升，電子行業利潤年增1.1倍，對全部工業利潤增長的貢獻率達62%。

  • 高技術製造業利潤年增54.7%，光纖與光纜製造分別增長5.3倍和1倍；原材料製造業利潤增47.3%，其中有色金屬增82.9%，石油加工也由虧轉盈。

人工智慧

上一則

AI鉅額投資 貝恩：2031年須產生6兆元營收 才能證明合理

下一則

產能已被客戶訂滿 VSMC新加坡12吋廠二期擬提前啟動

延伸閱讀

中國民企500強 製造業從量的主體升級「質的引擎」

中國民企500強 製造業從量的主體升級「質的引擎」
AI熱潮吸走資金 彭博：中國消費股陷入「失落十年」

AI熱潮吸走資金 彭博：中國消費股陷入「失落十年」
科技熱、內需冷 中國經濟失衡加深

科技熱、內需冷 中國經濟失衡加深
中國8月汽車銷售衰退18.5% 預估9月更慘

中國8月汽車銷售衰退18.5% 預估9月更慘

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查