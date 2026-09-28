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兩岸經濟科技合作 9台企結盟共建科創中心

財經新聞組／綜合報導
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京台科技論壇配套舉辦成果展區，展現兩岸創新成果。（圖／本報北京傳真）
京台科技論壇配套舉辦成果展區，展現兩岸創新成果。（圖／本報北京傳真）

近日，以「科技引領產業融合，數智賦能健康未來」為主題的第29屆京台科技論壇在在北京經濟技術開發區舉辦，吸引台灣工商、科技界人士和公協會負責人及台商代表等700餘人參加。大會聚焦人工智慧、醫藥健康、新能源汽車等前沿熱點，促進兩岸共探技術新趨勢、共商產業新路徑、共拓合作新空間。一批合作專案落地簽約，結出兩岸經濟科技創新合作碩果。

論壇開幕式上，兩岸經濟科技合作企業專案簽約儀式舉行。美格綠能、伽利略科技等九家台企簽約，共建兩岸科技創新中心；16家生物醫藥、新一代資訊技術等京台企業現場達成經濟、科技專案合作，為兩岸創新資源對接和產業合作提供新的支撐。

本屆論壇將智慧醫療作為重要議題，現場發布20項兩岸創新醫學轉化與產業促進新技術，並舉行兩岸智慧醫療產業合作聯盟夥伴簽約儀式，16家單位加入兩岸智慧醫療產業合作聯盟，推動兩岸科技交流合作進一步向具體產業領域和應用場景延伸。

主題演講環節，多位元演講嘉賓從經濟發展、生物醫學、數位技術等不同角度分享觀察與思考，多領域觀點交匯，為與會嘉賓研判產業風向、尋找潛在合作方向提供了豐富參考。

論壇配套設置的科技成果展區亮出兩岸最新科創成果，現場演奏的人形機器人、張雪機車、量子點光刻膠等一批創新成果吸引了大量參會觀眾觀看交流。

精華 FAQ

  • 論壇以「科技引領產業融合，數智賦能健康未來」為主題，重點聚焦人工智慧、醫藥健康與新能源汽車等前沿議題，藉此促進兩岸共探技術趨勢與合作機會。

  • 美格綠能、伽利略科技等9家台企簽約共建兩岸科技創新中心，另有16家生物醫藥與新一代資訊技術等京台企業現場達成經濟與科技專案合作。

  • 論壇現場發布20項兩岸創新醫學轉化與產業促進新技術，並舉行兩岸智慧醫療產業合作聯盟夥伴簽約儀式，共有16家單位加入，推動合作走向應用場景。

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