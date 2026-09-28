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美企在中首要挑戰 從「中美關係」轉為「本土競爭」

記者謝守真／綜合報導
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中美元首會晤落幕，上海美國商會會長鄭藝表示，過去幾年，「中美關係」一直是美國企業在中國面臨的首要挑戰，但今年最新調查顯示，中美關係已降為第二大挑戰，當前首要難題轉為「中國本土競爭」。他認為，兩國政府持續對話，以及維持貿易政策與出口管制措施穩定，有助企業降低經營不確定性。

據中國環球電視網（CGTN）25日消息，鄭藝近期接受訪問時指出，美國企業仍然認為，中國有很多商機，當然也面臨一些挑戰。所以就機會而言，中國過去幾年確實透過縮減外商投資負面清單，進一步向外資開放。

鄭藝稱，中國過去幾年一直在縮減這份負面清單。2024年版負面清單已縮減至29個類別，中國仍有空間進一步縮減清單，進一步開放更多領域，例如電信服務、醫療及醫療保健等領域。

談到中美關係，鄭藝表示，隨著雙方建立「建設性戰略穩定」的新關係框架，來界定中美關係，這對企業而言是好消息，因為企業一直在尋求穩定。他認為，兩國政府保持對話可提供穩定，若貿易政策及出口管制措施能維持穩定，將對企業營運非常有幫助。

鄭藝進一步指出，對企業而言，維持貿易政策及出口管制措施穩定，有助降低在中國經營的不確定性。他提到，過去幾年中美關係曾是美國企業在中國面臨的「首要挑戰」，但今年最新調查顯示，中美關係已降為「第二大挑戰」，本土競爭則成為首要挑戰。鄭藝說，5月川普與習近平在北京舉行峰會後，企業的感受好了很多。

至於在AI方面，鄭藝表示，中美是AI領域兩大主要參與者，中國的開源模型可讓包括全球南方國家在內的開發中國家更多使用者取得相關技術。他希望兩國能相互補足、彼此學習。

鄭藝並指，AI治理已成為重要議題。去年很少企業認為有必要建立美中AI治理對話，但日前兩國元首在華府會晤，AI已被列入議程。而再往下來看，企業當然也可以相互學習，不論是開源還是閉源模型。

精華 FAQ

  • 鄭藝表示，過去幾年中美關係一直是首要挑戰，但今年調查顯示已降為第二大挑戰，當前最主要的壓力來自中國本土競爭，企業更關注市場內部競爭環境。

  • 他認為，兩國政府持續對話，並讓貿易政策與出口管制措施保持穩定，能為企業提供較可預期的環境，降低在中國經營時面臨的變動風險與不確定性。

  • 鄭藝指出，中國正持續縮減外商投資負面清單，2024年版已降至29個類別，仍有空間進一步開放；在AI方面，他希望中美能互補學習，並推動治理對話。

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