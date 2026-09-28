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日媒：中電動車進入美市場幾成定局 福特積極備戰

記者謝守真／綜合報導
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日媒報導，雖然此次中美元首會晤未談及中國汽車，但外界認為未來仍可能以某種形式進入...
日媒報導，雖然此次中美元首會晤未談及中國汽車，但外界認為未來仍可能以某種形式進入美國市場。圖為雪梨家庭能源與電動車展開幕，民眾參觀吉利汽車展台。（中新社）

中美元首會晤落幕，汽車議題未成談判焦點，但中國電動車進入美國市場的可能性備受關注。日媒報導，此次會談未達成允許中國電動車赴美的「大交易」，但美國車企及產業團體擔心政策鬆動後競爭加劇。福特執行長法利此前已告訴員工，公司正為未來五到十年中國車企進入美國市場做準備。

日經亞洲指出，中美元首會談並未像一些分析師此前猜測，達成允許中國電動汽車進入美國市場的大交易。但在許多觀察人士看來，中國電動汽車以某種形式進入美國市場幾乎已成定局。

報導稱，會談前業界普遍猜測，川普會把汽車當作與中方談判的籌碼。他曾說，若中國汽車製造商在美建廠並創造就業機會，他將允許其在美生產汽車。當前因成品車關稅超100%，加上中國製造汽車搭載的軟體受限制，中國汽車實際被排除在美國市場外。

據報導，會中似乎並未提及中國汽車。比亞迪等中國車企高管雖前往美國，但沒有出席白宮國宴。有日本汽車零部件企業高層25日稱，「我們目前算是熬過了這場危機」，但日本車企擔心，一旦比亞迪等陸企開始在美生產，將因價格競爭丟掉生意。

儘管如此，分析人士仍認為中國汽車進入美國市場只是時間問題，據GlobalData數據，2021年中國汽車全球市占率為15%，預計2026年增至24%；中國汽車出口量有望在2026年首次突破1000萬輛。

不過，華府智庫CSIS高級顧問認為，美國會對政策轉向的批評日益激烈，短期內放鬆對中國汽車限制不太可能，美汽車業及對華鷹派反對放鬆限制。9月初「汽車創新聯盟」致信國會，要求在2027年1月3日前立法，永久禁止在美國銷售、進口和生產中國網聯汽車及其軟硬體。聯盟成員涵蓋通用、福特、Stellantis、豐田、大眾、現代、本田等。

此外，代表美國汽車製造商、供應商及經銷商的6大汽車產業協會18日聯名致信川普，呼籲將中國汽車製造商拒之美國市場門外。白宮回應稱，正與美國汽車製造商合作，以重振美國汽車工業，同時保障美國國家和經濟安全。

精華 FAQ

  • 沒有。日經亞洲指出，這次會談並未像外界猜測那樣，達成允許中國電動汽車大規模進入美國市場的交易，相關議題也未成為談判焦點。

  • 因為中國車企全球競爭力快速上升，出口與市占率持續擴大；分析人士認為，即使短期受關稅與軟體限制阻擋，未來仍可能透過在美生產等方式切入。

  • 態度多半是警惕與反對。福特已提前備戰，汽車創新聯盟和6大產業協會也聯名要求立法或持續限制，擔心中國車企若在美設廠，將引發更強價格競爭。

電動車 川普 比亞迪

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