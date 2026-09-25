中國人行表態 防範人民幣升值 避免外匯市場「羊群效應」

高盛最新報告解讀，人行希望避免市場形成人民幣持續升值的單邊預期。（中通社）

在岸、離岸人民幣兩周前升破6.7，創2023年1月以來新高。主要國際投行原本對人民幣對美元匯率的預測普遍偏升值。不過，中國人民銀行最新釋出的會議報告指出，要防範非理性預期的自我強化，高盛 最新報告解讀，人行希望避免市場形成人民幣持續升值的單邊預期。

中國人民銀行24日在貨幣政策委員會例會後的聲明中表示，要「防範外匯市場羊群效應和非理性預期的自我強化」，這是該委員會季度聲明多年來首次使用這一表述。

中國人民銀行重申，外匯市場供求基本平衡，人民幣匯率雙向浮動，在合理均衡水平上保持基本穩定。金融市場總體運行平穩。

高盛表示，人行本次例會公告與第2季的報告相比，最主要的增量訊號體現在匯率管理方面，明確提出防範市場「羊群效應」和「非理性預期的自我強化」，顯示中國人民銀行更加注意防範在升值方向上人民幣匯率的超調，尤其是在年底企業集中結匯高峰到來前。

彭博認為，在人民幣匯率處於近四年高位之際，有關表述或反映決策者希望避免市場形成持續升值的單邊預期。

ING大中華區首席經濟學家Lynn Song表示，同意中國人民銀行的判斷，目前市場明顯傾向於人民幣溫和升值的前景，當所有人都朝同一個方向持倉時，市場發生逆轉的風險也會隨之上升。

他指出，未來幾個月人民幣出現雙向波動的可能性已經上升。現階段，可能還是口頭警示，目的是要防止市場產生麻痹情緒，並遏制有關人民幣近期單邊溫和升值走勢將持續下去的預期。

巴克萊研究團隊預計，未來幾個月人民幣將逐步走升，但升值速度可能會低於過去一年。過去一年人民幣對美元累計升值約5.5%，中國人民銀行的政策重點仍是管理升值節奏，近期人民幣中間價維持在低於市場預期的水平，表明政策層面擔憂的是人民幣升值過快，而非人民幣走強本身。

大摩報告表示，預計人民幣對美元在2026年底會升值至6.65，明年底進一步升至6.6，因通縮壓力和利差將限制人民幣的升值幅度。