我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王室身價擺在那 哈利王子1場演講費估計100萬美元

華人搭灰狗巴士橫跨美國「洛杉磯→紐約68小時」 她讚值回票價

中國人行表態 防範人民幣升值 避免外匯市場「羊群效應」

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高盛最新報告解讀，人行希望避免市場形成人民幣持續升值的單邊預期。（中通社）
高盛最新報告解讀，人行希望避免市場形成人民幣持續升值的單邊預期。（中通社）

在岸、離岸人民幣兩周前升破6.7，創2023年1月以來新高。主要國際投行原本對人民幣對美元匯率的預測普遍偏升值。不過，中國人民銀行最新釋出的會議報告指出，要防範非理性預期的自我強化，高盛最新報告解讀，人行希望避免市場形成人民幣持續升值的單邊預期。

中國人民銀行24日在貨幣政策委員會例會後的聲明中表示，要「防範外匯市場羊群效應和非理性預期的自我強化」，這是該委員會季度聲明多年來首次使用這一表述。

中國人民銀行重申，外匯市場供求基本平衡，人民幣匯率雙向浮動，在合理均衡水平上保持基本穩定。金融市場總體運行平穩。

高盛表示，人行本次例會公告與第2季的報告相比，最主要的增量訊號體現在匯率管理方面，明確提出防範市場「羊群效應」和「非理性預期的自我強化」，顯示中國人民銀行更加注意防範在升值方向上人民幣匯率的超調，尤其是在年底企業集中結匯高峰到來前。

彭博認為，在人民幣匯率處於近四年高位之際，有關表述或反映決策者希望避免市場形成持續升值的單邊預期。

ING大中華區首席經濟學家Lynn Song表示，同意中國人民銀行的判斷，目前市場明顯傾向於人民幣溫和升值的前景，當所有人都朝同一個方向持倉時，市場發生逆轉的風險也會隨之上升。

他指出，未來幾個月人民幣出現雙向波動的可能性已經上升。現階段，可能還是口頭警示，目的是要防止市場產生麻痹情緒，並遏制有關人民幣近期單邊溫和升值走勢將持續下去的預期。

巴克萊研究團隊預計，未來幾個月人民幣將逐步走升，但升值速度可能會低於過去一年。過去一年人民幣對美元累計升值約5.5%，中國人民銀行的政策重點仍是管理升值節奏，近期人民幣中間價維持在低於市場預期的水平，表明政策層面擔憂的是人民幣升值過快，而非人民幣走強本身。

大摩報告表示，預計人民幣對美元在2026年底會升值至6.65，明年底進一步升至6.6，因通縮壓力和利差將限制人民幣的升值幅度。

精華 FAQ

  • 人行在季度聲明中首次明確提到，要防範外匯市場羊群效應與非理性預期的自我強化。市場解讀為當局希望避免人民幣形成持續升值的單邊預期。

  • 高盛認為人行更注意防範人民幣升值過快，尤其在年底結匯高峰前；彭博與ING則指出，決策者可能想避免市場過度押注人民幣續升。

  • ING認為人民幣出現雙向波動的機率上升，巴克萊預期仍會逐步升值但速度放慢，大摩則估計到2026年底可升至6.65，之後再升至6.6。

高盛

上一則

「非洲手機之王」傳音控股 擬啟動赴港上市推介

延伸閱讀

聯準會升息效應 人民幣升破6.7寫3年半來新高

聯準會升息效應 人民幣升破6.7寫3年半來新高
人民幣漲破6.7關口「美元走弱」是主因

人民幣漲破6.7關口「美元走弱」是主因
升值可期 人民幣兌美元年底上看6.5

升值可期 人民幣兌美元年底上看6.5
台央行對抗通膨勢在必行 料端出雙率雙升政策

台央行對抗通膨勢在必行 料端出雙率雙升政策

熱門新聞

美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49

超人氣

更多 >
吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫
與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」
習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中
懶人包／川習白宮國宴表面風光 藏了多少玄機？

懶人包／川習白宮國宴表面風光 藏了多少玄機？