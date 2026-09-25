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「非洲手機之王」傳音控股 擬啟動赴港上市推介

記者陳湘瑾／綜合報導
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有「非洲手機之王」稱號的Tecno母公司傳音控股，向港交所提交上市申請。（取材自...
有「非洲手機之王」稱號的Tecno母公司傳音控股，向港交所提交上市申請。（取材自快科技）

有「非洲手機之王」稱號的Tecno母公司傳音控股，計畫於下周為規模4億至5億美元的香港上市進行預推介，這是向特定機構投資人進行的非正式溝通與推廣活動，若公司上市成功，傳音控股將實現「A+H」兩地上市格局。

路透旗下媒體IFR引述知情人士報導，根據大陸證監會上月發布的境外上市備案通知書，傳音控股擬發行不超過1.32億股境外上市普通股，並由中信證券擔任保薦人。

傳音控股8月7日公告，公司正在進行申請發行境外上市股份（H股）並在香港聯合交易所主板掛牌上市的相關工作，於近日收到中國證監會出具的《關於深圳傳音控股股份有限公司境外發行上市備案通知書》。

此外，傳音赴港上市文件顯示，公司資金投入AI與終端技術研發、全球品牌及通路、行動網路服務與物聯網生態系。其中，2025年物聯網及其他業務營收人民幣62億元，年增32.4％；行動網路服務收入雖只有人民幣9.4億元，但毛利率高達約80％。

2026年上半年，傳音營收人民幣354.3億元，年增21.8%；淨利人民幣17.7億元，年增46.2%；毛利率22.6%，較上季度毛利率增加0.63個百分點，實現2個季度連續上漲，較去年同期毛利率增加2.5個百分點。

今年年初，因全球記憶體價格漲價，推升手機成本價格，各品牌也相繼下調全年整機訂單數量。

華爾街見聞報導，在全球智慧型手機出貨量下滑的背景下，2026年上半年傳音全球智慧型手機市佔率為7.1%，較2025年同期下滑0.8個百分點，排名第六。

傳音控股表示，2026年上半年，公司根據成本變化和市場競爭策略相應做了產品價格調整，智慧型手機產品平均銷售價格有所上漲，收入與去年同期相比有所增長。

精華 FAQ

  • 傳音控股計畫下周進行香港上市預推介，募資規模約4億至5億美元，屬於向特定機構投資人進行的非正式推廣與溝通，若順利上市，將完成A+H兩地布局。

  • 公司已收到中國證監會的境外發行上市備案通知書，擬發行不超過1.32億股境外上市普通股，並由中信證券擔任保薦人，顯示上市程序正持續推進。

  • 2026年上半年，傳音營收354.3億元、淨利17.7億元，分別年增21.8%與46.2%；公司也投入AI、終端技術、全球通路、行動網路服務與物聯網生態，帶動新業務成長。

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