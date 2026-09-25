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北京房市新政 推現房銷售 要求訂金不得超過房價1%

記者林宸誼／即時報導
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北京推現房銷售，購房訂金最高不超過1%。圖為北京某售樓處。（中新社）
北京推現房銷售，購房訂金最高不超過1%。圖為北京某售樓處。（中新社）

中國北京市政府力推現房銷售新政策，建商取得施工許可證後可與購房者簽訂金合約，但一般收取不超過總房價款1%的訂金，若開發商違約無法按期交房，購房者有權解除合約，這極大程度降低過去「爛尾樓」帶給購房者的財務風險，1%的超低訂金讓購房者能提前鎖定房源，同時免受高額首付款被套牢的恐懼。

澎湃新聞報導，為加快構建房地產發展新模式，穩步推進商品住房銷售制度改革，北京市住房和城鄉建設委員會等四部門聯合發布「本市貫徹落實『關於完善商品住房銷售制度的通知』的實施意見」（簡稱「實施意見」）。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，現房銷售中訂金按1%收取，低於先前預期的5%，更具象徵意義，主要是保障專案未來有一定客戶基礎，同時降低購房者前期資金風險。

中指研究院解讀指出，北京新房總價較高，本次明確一般收取不超過總房價款1%的訂金，即總價人民幣500萬的住房，訂金不超過人民幣5萬元，總價人民幣1,000萬元的住房，訂金不超過人民幣10萬元。若項目不能按時交付，購房者有權解除訂金合約。值得關注的是，企業能否動用訂金本次政策並未說明。

同時，北京在土地端也給予企業支持。新政提出，2026年8月28日後發布出讓公告的商品住宅用地，出讓價款可按國家規定分期繳納，首付款在出讓合約簽訂之日起30個自然日內繳納，繳納比例不低於總價款的50%，餘款可延長至出讓合約簽訂後兩年內繳清，不計利息。

在業內人士看來，土地出讓金後續繳納期限為兩年，相比傳統的一年明顯放寬，且延期期間不計算利息。在預售回款周期拉長的背景下，土地款延期繳納政策，減輕房企拿地初期一次性大額資金支出壓力，平衡拿地成本與建設投入。

同時，政策明確，統籌「人房地錢、職住商服」，合理確定商品住宅用地供應規模，圍繞軌道交通站點優化布局，支持帶規劃方案出讓、拿地即開工。完善「一地一策」會商機制，加大用地周邊市政配套建設支援，推動入市用地達到「七通一平」（‌通路、通給水、通排水、通電、通訊、通燃氣、通熱力‌以及‌場地平整）。

精華 FAQ

  • 新政明確，建商與購房者簽訂訂金合約時，一般收取不超過總房價款1%的訂金，例如500萬元房屋訂金上限為5萬元，1,000萬元則為10萬元。

  • 若項目未能按時交付，購房者有權解除訂金合約，藉此降低過去爛尾樓造成的資金風險，也避免高額首付款提前被套牢。

  • 對2026年8月28日後公告出讓的商品住宅用地，首付款需在30個自然日內繳納且不低於50%，餘款可在2年內付清且不計利息，並配合拿地即開工與配套完善。

房地產 爛尾樓 房價

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