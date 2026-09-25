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DeepSeek營收翻倍 破10億美元 加速推進二輪融資

記者林宸誼／綜合報導
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中國的人工智慧公司深度求索（DeepSeek）上市有新進展，年化營收規模已突破1...
中國的人工智慧公司深度求索（DeepSeek）上市有新進展，年化營收規模已突破10億美元。（新華社）

中國人工智慧（AI）公司深度求索（DeepSeek）上市有新進展，年化營收規模已突破10億美元，較數月前的不足5億美元翻逾一倍，公司正加速推進第二輪融資，並籌備在上海證券交易所A股科創板上市。

分析認為，DeepSeek營收突破10億美元，折射出中國AI模型整體崛起的宏觀趨勢。在性價比開源模型的驅動下，中國AI企業正快速縮小與Anthropic、OpenAI等美國前沿模型的差距，並加速滲透全球市場。

The Information報導，DeepSeek最新營收數據，由創辦人梁文鋒在近期一次投資者會議上披露。DeepSeek 計畫在10月底前完成第二輪融資，目標募資人民幣500億元（約74億美元），估值人民幣5000億元。

推動營收增長的重要因素之一，是上月實施的一輪漲價，旗下模型的API調用成本提升2.3至4.5倍。儘管如此，梁文鋒在會議中表示，漲價並未導致客戶流失，使用者需求依然旺盛，這一表態對即將完成的融資談判具有重要意義。

儘管經歷漲價，DeepSeek的模型價格在主流大型語言模型中仍屬最低之列。本月稍早發布的V4.1-Flash及較早推出的V4-Flash，均以媲美更大規模AI模型的性能，吸引全球尋求低成本AI自主智慧體解決方案的客戶。

在盈利能力方面，DeepSeek已實現較為健康的毛利率水準。據The Information今年7月報導，DeepSeek今年前七個月透過API銷售模型訪問權所取得的毛利率高達82.9%，高於Anthropic和OpenAI在同期的表現。這一成績得益於公司持續優化AI基礎設施效率，通過減少晶片用量來降低模型運行成本。

梁文鋒指出，擴大營收規模並非公司當前優先事項。目前，DeepSeek的營收幾乎全部來源於API模型訪問收費。旗下受歡迎的聊天機器人應用，免費向用戶開放且不含廣告，不產生任何收入。

在算力分配上，DeepSeek將逾70%的計算資源投入新模型訓練，用於推理（即運行現有模型）算力占比不足30%。這一資源傾斜結構表明，公司當前戰略重心仍在建構下一代模型能力，而非優化現有模型的商業變現。

知情人士透露，梁文鋒在會議中表示，DeepSeek內部測試顯示，較小規模的模型可在面向遊戲市場的圖形晶片上流暢運行，且能夠處理用戶日常所需的大多數任務。

中國的人工智慧公司深度求索（DeepSeek）上市有新進展，年化營收規模已突破1...
中國的人工智慧公司深度求索（DeepSeek）上市有新進展，年化營收規模已突破10億美元。（新華社）

精華 FAQ

  • DeepSeek年化營收已突破10億美元，較數月前不足5億美元翻倍；同時正加速第二輪融資，目標募資人民幣500億元，估值約人民幣5000億元，並籌備在科創板上市。

  • 因為DeepSeek即使調高API調用成本2.3至4.5倍，價格在主流大模型中仍屬低位，且V4.1-Flash等模型性能具吸引力，持續吸引尋求低成本方案的客戶。

  • 公司營收幾乎全來自API收費，免費聊天機器人不帶來收入；今年前七個月API毛利率達82.9%。此外，逾70%算力投入新模型訓練，顯示重心仍在技術研發。

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