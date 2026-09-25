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7大利多底線 台股Q4上看52K大關

記者黃彥宏／綜合報導
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台股昨24日受中秋教師四天連假影響，出現量縮洗盤測底走勢，早盤一度跌落48K之下至47754點，終場仍守住48K大關，以下跌132點收在48024點，成交量萎縮至7755億元。本周上漲1.79％、周線連2紅。

富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清等表示，大盤23日收長下影線、連續兩天收穩48K，且下檔有45321點季線強力支撐，呈現量縮洗盤測底結構。儘管買盤在長假前因國際局勢與觀望氣氛未急於追價，但殺低皆有實質買盤承接，底部愈墊愈高；隨著籌碼充分換手，預告指數將於節後展開逐月攻高節奏，預估10月中旬挑戰49K、11月站上50K，至12月更上看52K大關。

而支撐年末行情的底氣來自七大利多，一是10月30日年線有望叩抵低檔並站上40K，技術面確立長期多頭強勢格局；二是周KD指標於高檔呈現鈍化強勢訊號，暗示中期波段大漲行情啟動；三是統計歷史走勢，歷年第4季台股勝率極高，10月上漲機率約7成、11月為6成、12月更達八成；四是外資今年來累計賣超台股達1.3兆元，在基本面亮眼帶動下，壓抑已久的籌碼勢必啟動強勁回補軋空潮。

五是台股基本面極為紮實，前三季上市櫃公司獲利可望達5.8兆元，將超越去年全年成績；六是美國期中選舉倒數，統計選前40天政策偏多效應顯著，股市上漲機率高；七是歐美即將步入感恩節與聖誕節消費旺季，強勁拉貨動能將挹注供應鏈。

連假前外資展開調節，終止連五買轉賣超329.6億元；投信賣超128.2億元、連三賣；自營商罕見持續買超13.3億元、連六買；三大法人合計賣超444.4億元。

精華 FAQ

  • 因中秋與教師節4天連假前市場觀望，指數早盤一度跌破48K，但低檔持續有買盤承接，終場仍守住48K，顯示屬於量縮洗盤、而非明顯轉弱。

  • 法人指出，大盤已連2天站穩48K，且季線在45321點具強支撐，籌碼換手後有利展開攻勢；加上基本面與技術面同步偏多，預估10月挑戰49K、11月站上50K、12月上看52K。

  • 7大利多包括年線有望上行並站穩40K、周KD高檔鈍化強勢、第四季歷史勝率偏高、外資累計賣超後可能回補、前三季獲利創高、選前政策偏多，以及感恩節與聖誕節消費旺季帶動拉貨。

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