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2025年35.4萬台 中國工業機器人冠全球

記者黃雅慧／綜合報導
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第28屆中國國際軟件博覽會暨智能體創新應用大會9月21日在河南鄭州舉行。圖為參觀...
第28屆中國國際軟件博覽會暨智能體創新應用大會9月21日在河南鄭州舉行。圖為參觀者與智元「精靈G2」工業級交互式具身作業機器人互動並自拍留念。（ 中新社）

國際機器人聯合會24日發布相關報告數據顯示，2025年中國工業機器人新安裝量達35.4萬台，約占全球總安裝量的59%，創歷史新高，中國保持全球最大工業機器人市場的地位。報告稱，中國工業機器人市場仍有較大增長空間，從目前到2029年有望保持年均5%至10%的增長率。

報告指出，2024年中國在役工業機器人存量突破200萬台，此外，2024年全球在役工業機器人存量達到466.4萬台，較前1年增長9%，中國在役工業機器人存量升至創紀錄的2002.7萬台。

此前，中國機械工業聯合會發布「中國工業機器人市場活力數據」顯示，中國自主品牌工業機器人應用已覆蓋253個國民經濟行業中類，占中國全國行業中類的一半以上。

龐大市場優勢下，中國國產替代也加速前進。據MIR睿工業統計數據，2026年第一季，中國工業機器人內資品牌市占率首次超越外資，達到了55%。

這意味著外資品牌（含四大家族）的合計市占相應降至45%左右。中國市場規模增長，本土品牌生產工業機器人的市占也在增長。

長期以來，中國工業機器人市場被傳統四大家族（日本發那科、日本安川、瑞士ABB與德國庫卡）獨占，2020年前後，「四大家族」在中國合計拿走近6成市場。其中，發那科擁有CNC（數控）、伺服、機器人形成的技術閉環；安川主要在運動控制與伺服系統里；ABB把機器人放進更龐大的自動化、視覺和軟體體系；庫卡則長期在汽車製造、重載機器人與自動化系統集成之中。

當前四大家族中唯一守住陣地的庫卡已成為中國品牌電器美的全資子公司，2025年國內出貨超過3.2萬台、年增長30%以上，市占9.6%，中國區收入已占庫卡集團整體的3成左右。

從對外貿易看，2025年中國工業機器人出口增長48.7%，出口規模首次超過進口，1躍成為工業機器人淨出口國；今年上半年出口額達62.900000000元，年增長18.6%，產品銷往全球141個國家和地區，中國機器人的世界影響力日益顯著。

精華 FAQ

  • 報告顯示，2025年中國工業機器人新安裝量達35.4萬台，約占全球總安裝量的59%，不僅創下歷史新高，也再次鞏固中國作為全球最大工業機器人市場的地位。

  • 2024年中國在役工業機器人存量突破200萬台，達2002.7萬台，全球在役存量則為466.4萬台。報告並估計，中國市場到2029年仍可維持年均5%至10%的成長。

  • 中國自主品牌已覆蓋253個國民經濟行業中類，2026年首季內資品牌市占率更首次升至55%，超越外資。加上出口年增48.7%、首次成為淨出口國，顯示國產替代持續擴大。

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