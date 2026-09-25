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憂能源波動 台製造業看壞後市 服務業、營建業亦下滑

記者陳素玲洪安怡／即時報導
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台經院公布8月景氣動向調查，製造業、服務業、營建業營業氣候測驗點同步下滑；而受地...
台經院公布8月景氣動向調查，製造業、服務業、營建業營業氣候測驗點同步下滑；而受地緣政治風險影響，製造業看壞未來半年比率升高，看好比率則下滑。（本報系資料照）

台經院昨天發布8月景氣動向調查，國內景氣維持成長，但廠商信心轉趨審慎，製造業、服務業及營建業3大產業營業氣候測驗點都較上月下滑，其中製造業受到美伊戰事升溫推升能源不確定性，加上擔憂記憶體與晶片漲價抑制消費性電子終端需求，對後市看法轉弱；服務業連兩月下滑，營建業則結束連4升。

台經院調查，8月製造業測驗點為100.73點，較7月微減0.49點，由於變動幅度有限，研判製造業對景氣看法與上月持平。服務業測驗點97.30點，減少1.19點；營建業測驗點108.34點，下滑1.89點。

台經院指出，國內製造業方面，國際品牌新機進入備貨旺季，帶動電子產品需求維持強勁，但受美伊衝突、航運受阻及國際油價上漲影響，原料成本與外部不確定性同步升高，廠商對當月景氣看法轉趨保守，認為景氣「好」的廠商比率由31.7%降至17.8，看壞比率由15.5%升至27.5。

展望未來，除中東地緣政治風險仍高外，AI熱潮推升記憶體與晶片成本，也可能抑制消費性電子終端需求，使廠商對後市看法略為轉弱，未來半年看好比率從31.9%降至27.9，看壞比率則升至16.9%。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，近期AI公司高層發表放緩技術發展的看法，研判與藉資安訴求爭取監管特權與保護、放緩資本開支降低財務風險等因素有關；從政府角度來看，川普政府視AI資料中心為政績，可吸引外資、創造就業，且從美中戰略競爭角度來看，美方也強調「絕不能讓中國贏得AI競賽」，反對延緩發展的減速論。

孫明德認為，目前AI是對台灣最重要產業，一旦發展減速，台灣勢必受影響，台灣必須持續關注AI減速論發酵與否。

台經院院長張建一則說，AI發展不會倒退，只是速度快或慢的問題，根據主計總處與中央銀行的預測，今年經濟成長率突破11%，在此高基期之下，明年經濟成長率仍有5%至6的水準，顯示景氣很不錯。

服務業方面，零售業受惠於暑期出遊、高溫消費及節慶備貨需求，景氣表現較為活絡；銀行業受股息收入減少、增提呆帳準備及基期較高影響，營運表現較上月轉弱；保險業則因投資型保單銷售降溫及產險進入淡季，保費收入較上月回落，但台股上漲及股利收入挹注投資收益，支撐整體獲利。

營造業方面，仍面臨土方成本、人力短缺及材料價格上漲等壓力，但受惠於科技廠辦、大型公共建設、都更及社會住宅等工程持續推進，8月景氣維持穩健，未來半年展望也偏樂觀。房地產受信用管制、暑假、颱風及農曆7月等因素影響，8月交易動能轉弱；隨央行適度放寬部分房貸與購地貸款限制，市場觀望氣氛可望改善，後續仍以自住需求為主要支撐。

精華 FAQ

  • 8月台經院調查顯示，製造業、服務業與營建業3大產業的營業氣候測驗點都較上月下滑，其中製造業與營建業變動較明顯，反映廠商對後市轉趨審慎。

  • 製造業信心轉弱，主要因美伊衝突升溫、航運受阻與國際油價上漲推升成本，再加上AI熱潮帶動記憶體與晶片價格上行，恐壓抑消費性電子終端需求。

  • 服務業連2月下滑，但零售因暑期出遊、高溫消費與節慶備貨而較活絡；營建業結束連4升，雖受成本與缺工壓力，仍受科技廠辦、公建與都更案支撐。

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