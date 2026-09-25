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台建商不開工 建築貸款連6月下降

記者藍鈞達／即時報導
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房市信用管制持續發酵，台建商不只減少買地，連開工的腳步也明顯放慢。中央銀行昨公布8月消費者貸款及建築貸款統計，其中被視為觀察建商購地、推案及開工動能的重要指標「建築貸款」，8月底餘額降至3兆4161億元，連續6個月下滑，較2月大減近679億元，顯示房市買氣低迷下，建商持續踩煞車。

建築貸款是銀行貸給建商購地、興建房屋的資金。央行資料顯示，建築貸款今年2月底之後一路下滑，3月至8月連續6個月減少；8月再減少138億元。與去年同期相比，衰退0.6%，顯示土建融需求已由過去的成長轉為實質收縮。

建築貸款下滑也與實際開工情況相互呼應。建商表示，央行信用管制、銀行控管不動產放款，加上預售屋買氣降溫，即使手上已有土地或建照，也傾向延後開工、縮減量體或分期推案，以降低資金壓力。根據統計，近期建商購地態度明顯轉趨保守，例如土建融專業的土銀，土建融餘額也由高峰近5000億元降至4000多億元。

也因建商開發動能持續降溫，央行在9月的第3季理監事會刪除購地貸款原本須在一定期間內動工興建的規定，改由銀行依授信實務自行控管。房產業者認為，鬆綁主要是給建商更多時間調整推案時程，並不代表資金壓力已經解除；在買氣尚未明顯回溫前，建商仍可能維持「少買地、晚開工」策略。

相較之下，購置住宅貸款仍持續增加，8月底餘額來到11兆9464億元、續創新高，單月增加568億元。市場人士表示，房貸續創高、建築貸款卻連6降，3到5年後，可能會形成供給短缺狀況。

精華 FAQ

  • 建築貸款代表建商購地與興建房屋的資金需求，8月底餘額降至3兆4161億元，較2月大減近679億元。這顯示在央行管制與買氣低迷下，建商對開發與推案的態度明顯轉趨保守。

  • 不少建商即使已有土地或建照，也傾向延後開工、縮減量體或分期推案，以降低資金壓力。業者同時也減少購地，等待預售買氣回溫後再調整開發節奏。

  • 8月底購置住宅貸款餘額來到11兆9464億元、續創新高，顯示自住需求仍在；但建築貸款持續下滑，若供給端長期放慢，市場人士預估3到5年後可能出現供給短缺。

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