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搶APEC商機 騰訊推境外錢包支付程式

記者黃雅慧／即時報導
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今年11月深圳即將迎來亞太經合組織會議（APEC）盛事，將迎來入境新一波高峰，深圳科技大廠騰訊為把握商機，加緊推出境外支付項目。騰訊24日正式發布首個面向境外用戶赴中支付App「TenPay Go」。

該支付工具將支持赴陸人士使用熟悉的支付方式（外卡、Apple Pay等），在境內微信支付商家網絡進行消費。目前，TenPay Go已與銀聯、VISA等7大國際卡組合作，可綁定近60個境外錢包。

此外，TenPay Go還將攜手深圳通打造交通卡包服務，境外人士開通即用，掃碼乘坐深圳地鐵、公交，預計9月下旬內測上線。

今年6月底，蘋果應用商店（App Store）上架了一款名為「TenPayGo」的應用。該App出品方為騰訊科技（深圳）。當時騰訊方面回應正在內測面向境外人士的「來華生活便利助手」，旨在提供包括移動支付服務在內的1站式數字生活服務。該App將支持境外來華人士在全國數千萬家微信支付合作商戶中直接消費。

為了服務赴中境外遊客的支付，中國多單位推出相應便利措施，比如支付寶在今年4月推出了便利入境消費的「旅行錢包Travel Wallet」，無需綁定銀行卡，海外用戶開通「旅行錢包」帳戶以後，再通過跨境匯款方式進行充值。

中國銀聯在2025年底還推出了「Nihao China」APP，以支付與出行為核心，整合多項功能。支付方面，該應用支持銀聯外卡及Visa、萬事達等國際主流銀行卡充值。

精華 FAQ

  • 騰訊24日正式發布首個面向境外用戶赴中支付App「TenPay Go」，主打讓外國旅客以熟悉的支付方式在中國境內完成消費。

  • TenPay Go可支援外卡、Apple Pay等支付方式，並已與銀聯、VISA等7大國際卡組合作，能綁定近60個境外錢包。

  • 由於11月深圳將舉辦APEC，預料境外入境人潮增加，騰訊希望搶占商機，並為來華人士提供支付、交通與生活便利服務。

APEC Apple Visa

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