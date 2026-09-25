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深度求索推沙盒平台 防AI代理作弊

記者賴錦宏／即時報導
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深度求索（DeepSeek）發表最新論文並披露一套供大規模AI代理（AI Agent）訓練及測試使用的「沙盒」平台，稱可按任務需要調配運算資源，減少算力閒置，同時加強AI代理監察「作弊」及破壞執行環境等行為。

澎湃新聞報導，DeepSeek在論文預印本（未定稿版本）平台arXiv發表論文，介紹名為「DeepSeek彈性計算」（DSec）的基礎設施。論文於本月19日提交，作者逾130人，創辦人梁文鋒在列。

「沙盒」是與外部系統相對隔離的執行環境，讓AI代理在其中運行程式、使用工具以及完成任務，以減低其操作影響其他系統的風險。

論文指出，一個實際運作的DSec單元約有160個節點，配備約3萬個中央處理器（CPU）核心及250TB記憶體，每日可運行約300萬個沙盒。

報導比喻，可以把DSec理解為專門給AI代理訓練用的「超大共享教室調度系統」。它能同時開幾十萬個隔離的「小房間」給AI跑程式碼，用樂高積木的方式快速搭建環境，用「共享書架」模式節省儲存空間。還能在GPU被搶的時候把「教室」打包封存、等GPU回來了再接著用，同時防止AI在教室裡「搞破壞」。

DeepSeek表示，AI代理執行任務期間，往往要等待工具回覆或下一步指令，令預留的CPU資源閒置。

其估算約九成沙盒平均實際使用的CPU資源，不超過所申請容量的5%；DSec依AI代理活躍狀態動態分配資源，並透過共享映像、回收記憶體及調度CPU，提升資源使用效率。

論文同時指出，執行任務的AI代理「並不可信」，可能破壞檔案系統、耗盡資源，或干擾同一環境中的其他任務；亦可能循非預期途徑取得答案，影響訓練及測試結果，沒有單一機制可防止所有不當行為及系統故障，DSec因此加強監測及存取控制，以識別新出現的問題。

精華 FAQ

  • DSec是供大規模AI代理訓練及測試使用的隔離平台，可讓AI在其中執行程式、使用工具與完成任務，並降低對其他系統造成影響的風險。

  • DSec會依AI代理活躍狀態動態分配CPU與記憶體，並透過共享映像、回收記憶體及調度CPU等方式，減少等待期間的資源浪費。

  • 因為AI代理可能破壞檔案系統、耗盡資源，或以非預期方式取得答案，進而影響測試公平性；DSec因此加強監測與存取控制來識別異常。

DeepSeek

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