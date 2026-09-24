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京東方超大尺寸玻璃基板 拚明年第1季量產

記者黃雅慧／綜合報導
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中國面板大廠京東方近日在全球創新夥伴大會上，展出最新超大尺寸玻璃基封裝載板（玻璃基板）。對於後續量產進展，京東方董事長陳炎順表示，希望在2027年上半年之前，特別是爭取2027年第1季能使相關產品達到量產投資決策條件。

上證報報導，京東方最新產品依託TGV（玻璃通孔）技術，產品可匹配AI、HPC大算力晶片先進封裝，解決大尺寸載板翹曲、布線不足等痛點。

陳炎順近日在2026半年度業績說明會上表示，公司近年持續將顯示技術、玻璃基加工及大規模集成智造等核心能力，向物聯網和人工智慧（AI）應用領域延伸。其中，玻璃基封裝載板是當前重點推進的新業務方向之一。相關產品最終還需在伺服器和機櫃中進行系統級驗證，即在載板封裝CPU、GPU等晶片後，真正放到伺服器中運行，目前公司已經開始推進相關驗證工作。

陳炎順表示，決定玻璃基封裝載板能否進入量產投資階段，核心取決於兩條件：一是有沒有客戶、客戶有沒有量；二是良率。在相關條件達成後，公司再決定具體投資規模、產能規模以及建設方式。

在良率方面，京東方SVP、傳感器及解決方案業務董事長兼CEO徐曉光表示，目前公司已經完成24層、尺寸超過100×100毫米玻璃基封裝載板產品產出，並已在廠內完成相關可靠性測試。目前玻璃基載板良率較今年7月對外交流時已經有明顯改善，但要達到量產投資前所需的良率水平仍需要繼續提升，這也涉及後續投多少產能、採用怎樣的設備組合等問題。

陳炎順也說，未來五年，預計研發資金超過人民幣800億元（約119.4億美元），釋放超過人民幣8000億元（約1194.4億美元）採購資金。同時要堅持「三個開放」：開放技術能力、開放應用場景、開放合作平台，推進全球化生態合作。

精華 FAQ

  • 京東方這款玻璃基封裝載板依託TGV技術，主要鎖定AI與HPC大算力晶片的先進封裝需求，重點解決大尺寸載板翹曲、布線不足等製程痛點。

  • 陳炎順表示，目標是爭取在2027年第1季讓相關產品達到量產投資決策條件，並希望最遲在2027年上半年之前完成這一步。

  • 公司評估量產投資時，最核心看兩項：一是是否有客戶及實際需求量，二是產品良率是否達標；待條件成熟後，才會決定投資規模與產能建設方式。

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