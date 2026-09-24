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連30紅 台工業、製造業生產指數創新高

記者江睿智／綜合報導
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AI生產動能強勁，台灣經濟部23日發布8月工業生產指數145.97、製造業生產指數148.42，雙創歷年單月新高，年增率分別達23.47%、24.61%，皆為連30紅。

經濟部預期AI需求持續熱絡，加上國際品牌消費性電子新品備貨需求，可望維繫製造業穩健成長態勢。

儘管8月製造業生產創歷年單月新高，但成長率24.61%仍低於原先預期。經濟部統計處副處長陳玉芳指出，主要是廠商調整伺服器產品規格及生產排程，致電子零組件業生產未如預期。

陳玉芳並強調，8月電子零組件業生產指數166.84，雖未如預期，但仍創歷年單月新高，AI相關供應鏈生產仍十分暢旺。

另外，基本金屬生產也未如預期，一方面是因為市場需求回升力道緩一點，另外8月南部連續大雨，致廠商銷售受阻，致庫存增加。

陳玉芳表示，整體來說，8月製造業生產指數創新高，主因受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等需求暢旺，帶動資訊電子產業生產動能續強，及部分傳統產業同步受惠於資訊電子產業外溢需求而增產所致；累計前八月年增22.14%。

陳玉芳分析，傳產生產動能呈「穩定成長」態勢。傳產自今年3月開始轉為正成長，到現在7、8月傳產平均增產6.4%，相較於先前3至6月傳產增產明顯「放大」，主要是AI供應鏈外溢效果，支撐傳產生產。

經濟部統計，受惠AI應用需求延續，加上半導體供應鏈加速擴產，致電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業分別年增21.68%及 95.72%，分別呈連32個月、38個月正成長。

至於傳產方面，經濟部指出，受惠半導體業者積極擴增產能，機械設備業年增18.65%；化學材料及肥料業、基本金屬業亦受惠AI供應鏈的外溢需求，惟部分產品因市場回溫力道仍緩，廠商調節減產，致分別年減5.81%及微減0.36%。

精華 FAQ

  • 經濟部公布8月工業生產指數145.97、製造業生產指數148.42，兩者都創歷年單月新高，年增率分別為23.47%與24.61%，並且都已連續30個月成長。

  • 主要原因是廠商調整伺服器產品規格與生產排程，使電子零組件業生產未如預期；另外基本金屬也受需求回升偏緩及南部大雨影響，導致銷售受阻、庫存增加。

  • 電子零組件業與電腦電子產品及光學製品業表現最強，分別年增21.68%與95.72%；傳產如機械設備業也年增18.65%，顯示AI與半導體擴產正擴散到更多產業。

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