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中國救房市 傳全國性補貼房貸利息 總額度上看1000億元人民幣

記者林茂仁／綜合報導
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中國傳將推出全國性補貼房貸利息政策。（中新社）
中國傳將推出全國性補貼房貸利息政策。（中新社）

中國傳將推出全國性補貼房貸利息政策，其中中國財政部補貼20-50基點、地方20-50基點，整體補貼利息最高可達100基點（1個百分點），並推動首套房貸款利率降至2%水準，總額度人民幣1000億元（約149.3億美元）。雖然相關傳聞並未獲官方證實，但中國地產股聞訊大漲。

業內人士表示，當前中國已有超過20個城市在地方推出差異化的房貸補貼政策，單套補貼上限從人民幣2000元到5萬元（約298.6美元到7465美元）不等，但普遍受限於地方財政資金規模，受惠家庭數量十分有限，若全國性補貼利息政策推出，將直接降低剛需群體的每月償還房貸壓力，進一步修復市場購房信心。

一財網報導，多個券商房地產行業分析師認為，全國性補貼利息政策的可能性不大，但若是延長貸款期限，其實有助於降低每月房貸。

事實上，這不是首次有全國性補貼利息政策的傳聞，今年7-8月就有相關消息在市場流傳。因為今年以來，已有多地推出地方性補貼利息政策。根據中指研究院統計，2026年以來，中國全國有超過20地區推出或優化住房貸款補貼利息相關政策。

例如上海的「820新政」側重「以舊換新」補貼，按貸款總額的1%補貼、單套房最高補貼人民幣5萬元；同期，成都的新政給出了住房公積金貸款利息補貼，給予一年期限、20%的利息補貼，補貼金額最高不超過人民幣2.5萬（約3732美元）元。

中指研究院提到，當前已落地政策的補貼利息方式主要可分為三類，分別是按貸款金額比例補貼、按還款利息比例補貼以及運用公積金對商業貸款利息補貼。住房貸款補貼利息政策是地方精細化支持住房消費的政策之一，預計未來將有更多城市跟進，房貸利息補貼有望在地方層面持續深化。

中指研究院預估，未來補貼利息政策將進一步與民生場景深度融合，例如與婚育支持、人才引進、住房「以舊換新」等政策相結合，通過明確家庭範圍、定向補貼特定購房群體，更精準地釋放剛性與改善型住房需求。

也就是說，市場流傳的「全國房貸貼息」相關說法均為行業預判與地方試點政策的延伸，目前全國性框架仍處於「中央定方向、地方自主落地」的階段。

精華 FAQ

  • 傳聞內容是由中國財政部與地方政府共同補貼房貸利息，合計最高可達100基點，並可能將首套房貸款利率壓低至2%左右，整體額度上看1000億元。

  • 因為目前多地做法仍屬地方試點，且全國性政策牽涉財政分擔與落地協調，分析師認為更可能延續地方自主支持模式，或改以延長貸款期限來降低月付壓力。

  • 現行政策大致分為按貸款金額比例補貼、按還款利息比例補貼，以及用公積金補商貸利息3類；多地已推出，但受限於財政規模，受惠家庭數量仍有限。

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