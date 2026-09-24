中國民企500強 製造業從量的主體升級「質的引擎」

中國民營企業500強中，製造業企業以約51%的資產創造約72%的營收、約60%的淨利潤，貢獻約71%的研發投入。中國民營經濟研究會研究員李志起22日表示，製造業企業在民企中的角色已從量的主體升級為質的引擎。

中新社報導，中國全國工商聯22日在天津發布2026中國民營企業500強榜單及2026中國民營企業500強調研分析報告。共有6350家2025年營業收入10億元（人民幣，下同）以上的企業參加調研，其中營業收入前500位的企業為2026中國民營企業500強。

報告顯示，2025年，製造業企業數量占比70.6%。國拓國際投資管理（北京）集團有限公司董事長趙陽注意到，這一比重較往年提升。這一變化離不開中國持續推進製造強國戰略、堅持高質量發展。他表示，未來民營企業應緊跟國際形勢與中國國家戰略布局，做強實業、提質增效。

李志起看來，民企500強中，製造業企業數量占比增長，也是中國民營經濟結構優化的力證。他指出，製造業企業研發費用增長11.2%，說明企業把大量利潤投入研發和產能升級，有助積累長期競爭力。

報告提到，民營企業500強中實際填報企業的研發費用總額達人民幣1.26兆元，擁有84.87萬件有效專利，60.6%的企業已制定數位化轉型與人工智能應用戰略規畫。中大控股集團有限公司董事長彭國祿對此印象深刻。他表示，這說明民營企業對科技投入的重視程度顯著提升，也緊扣當前新質生產力發展要求。

「82家企業已布局112個未來產業項目，涉及具身智能、氫能和核聚變能、生物製造等細分領域」，李志起引述報告內容指，這說明龍頭民企的視野正從追趕型創新，擴展到引領型探索。