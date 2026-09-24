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升值可期 人民幣兌美元年底上看6.5

記者陳湘瑾／綜合報導
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渣打銀行大中華及北亞區首席經濟師丁爽預估，年底人民幣兌美元上看六點五附近。路透【...
渣打銀行大中華及北亞區首席經濟師丁爽預估，年底人民幣兌美元上看六點五附近。路透【作者：楊宗穎，日期：2026-09-24，數位典藏序號：20260923231815704】

渣打銀行大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，中國受惠於人工智慧投資「超級周期」，但內需仍對經濟構成拖累，若財政支出未明顯提速，經濟增長恐低於預期。他並預估，人民幣今年內仍有約5%升值空間，年底人民幣兌美元上看6.5附近。

近日，在岸、離岸人民幣兌美元一度升破6.7，創2023年1月以來新高。分析指出，升值原因包括美國聯準會升息效應釋放，以及近期人民幣中間價持續向偏強方向調整。

香港明報報導，丁爽分析，中國受益於人工智慧投資的超級周期，憑藉完善且龐大的供應鏈體系，成為全球相關產品最大出口國。不過中國經濟有來自內需的拖累，今年前8個月基建投資按年降4%，反映出項目落地與資金落實進度有所滯後，除非財政支出顯著提速，否則經濟增長有低於其預期的風險。

中金公司首席經濟學家及首席策略師繆延亮表示，中國轉向新增長模式，加倍投入人工智慧和綠色轉型，部分增長較快、部分增長較慢的K型經濟是政策選擇。不過發債較慢，全數發行後的發債額將較去年多人民幣1.4兆元，應有助經濟增長達標。

丁爽預期，今年內人民幣仍有升值5%空間，人民幣兌美元年底目標看6.5附近。長期趨勢上，強勢人民幣政策的輪廓已逐漸確立，且政策導向將長期維持，類似美國30年前確立並由歷任政府延續強勢美元政策，與提升人民幣國際化地位密切相關，基本因素也支持人民幣呈趨勢性升值。

丁爽並指，中國的結構性通膨率預計將長期低於全球其他主要經濟體，中國對科技創新及其與產業深度融合的重視，將持續為出口與產業競爭力注入新動力，若中國經常帳順差持續維持在GDP的1%至2%以上，將為人民幣的長期走強提供穩固的基石。

精華 FAQ

  • 他認為人民幣今年內仍有約5%升值空間，年底兌美元可能升至6.5附近。這反映市場對人民幣後續走強的預期，並與中國基本面及政策取向相關。

  • 分析指出，升值主因包括美國聯準會升息效應逐步釋放，以及人民幣中間價持續偏強調整，帶動在岸與離岸匯價同步走高，並一度創下2023年1月以來新高。

  • 支撐來自人工智慧投資超級周期與出口競爭力提升；風險則在內需疲弱、基建投資年減4%，若財政支出未明顯提速，經濟增長可能低於預期。

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