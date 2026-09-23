AI出口催旺台灣經濟 亞銀上修今年經濟成長至11% 穩居亞太第一

亞銀上修台灣今年經濟成長預測至11%。(美聯社)

亞洲開發銀行（亞銀）上修台灣今年經濟成長預測至11%，較7月調高1.5個百分點，穩居報告涵蓋的50個亞太經濟體之冠；明年預測也從4%調高至5%。亞銀指出，全球AI需求持續帶動科技產品出口和企業投資，但隨資料中心及運算設施逐漸建置完成，加上今年基期偏高，明年成長步調將放緩。

亞銀周三發布的9月「亞洲開發展望」指出，台灣今年上半年經濟成長14.1%，為50年來最快，第2季成長率達12.9%。以美元計價的科技產品出口大增65%，出口按實質計算也成長28%。進口增加22%，主要用於AI相關投資及備貨，以因應預期中的強勁需求。

AI熱潮也帶動國內需求。亞銀指出，經濟前景看好、股價上漲、房價持穩，加上科技業成長帶動其他產業薪資，使消費者信心改善。上半年民間消費成長近6%，遠高於去年的1%；企業固定投資增加近10%。

亞銀認為，科技產品出口仍是台灣經濟主要動力，企業也持續宣布投資AI基礎設施和資料中心。若全球AI投資熱潮延續，科技製造、出口及服務業可能進一步受惠。不過，隨資料中心和運算設施的擴建逐漸達到目標，亞銀預期明年AI投資將放緩；今年經濟成長特別強勁，也將墊高明年的比較基期。

物價方面，亞銀維持台灣今年通膨率2%的預測，明年預測則從1.8%微降至1.7%。今年前五個月通膨率平均為1.5%，但受中東戰事推高油價及天候不佳造成蔬菜價格上漲影響，6月和7月分別升至2.6%及2.5%。亞銀預期，能源成本、聖嬰現象可能帶來的食品漲價，加上國內需求強勁，仍會推升物價；國營能源業者抑制國內油價漲幅，則可減輕衝擊。

亞銀認為，台灣經濟前景的上行和下行風險大致相當。AI投資若持續強勁，成長可能優於預期；若中東戰事拖長、能源和食品價格進一步上漲，或美國推出新的貿易措施，出口可能受到影響。全球金融情勢轉緊、AI投資突然降溫，也可能使成長不如預期。

放眼區域，亞銀將43個開發中亞太經濟體今年成長預測從4.9%調高至5%，明年維持5.1%；台灣列在「先進亞太經濟體」，不計入上述43個經濟體。AI出口帶動台灣、南韓和新加坡等地前景轉佳，但中東和烏克蘭戰事，加上可能格外強烈的聖嬰現象，仍是亞太經濟面臨的共同風險。