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阿里推中國最強AI晶片 叫陣Nvidia

記者林宸誼／綜合報導
圖為中國科技公司阿里巴巴在北京的辦公室，阿里22日發表自稱中國性能最強的自研晶片...
圖為中國科技公司阿里巴巴在北京的辦公室，阿里22日發表自稱中國性能最強的自研晶片「真武V900」，其算力較上一代提升三倍，計畫2027年首季量產。(美聯社)

阿里巴巴集團22日於杭州舉行「雲棲大會」 ，阿里旗下晶片業務「平頭哥」發表號稱中國性能最強的自研晶片「真武V900」，其算力較上一代「真武M890」提升三倍，計畫2027年第一季量產。彭博指出，阿里巴巴希望憑藉這款晶片與Nvidia (輝達，另譯英偉達)競爭，並支撐未來幾年數據中心的大規模擴張。

綜合第一財經、每日經濟新聞報導，阿里巴巴CEO吳泳銘在會上表示，新的AI晶片性能達到上一代產品的三倍，可組成規模多達50萬顆晶片的集群，用於訓練前沿模型。他預計，未來幾年平頭哥AI晶片的年出貨量將大幅提升。

吳泳銘表示，客戶對AI的需求非常強勁，集團將全力投入基礎設施建設，目標是到2032年，阿里雲營運的全球數據中心規模超過20吉瓦(GW)，以應對預計將呈指數級增長的AI需求。

他指出，阿里巴巴將持續投入AI模型、晶片和雲計算。他認為，AI模型通向人工超級智慧(ASI)的路徑正逐漸清晰，晶片為機器智慧提供算力，AI雲則如同承載機器智慧的「超級電網」。

吳泳銘也預測，機器將成為思考的主力，智慧正成為一種可規模化供應的商品，未來機器的思考總量將達到人類的1000倍以上。

阿里巴巴目前計畫開發一個擁有5兆至10兆參數的模型，規模遠超過當前常見模型，以處理耗時更長、更複雜的任務。在吳泳銘領導下，集團已將實現通用人工智慧(AGI)列為核心發展方向，並承諾加大對AI硬體和基礎設施的投入。

阿里巴巴是中國主要科技企業中，AI投入規模最大的公司之一，已承諾在三年內投入超過人民幣3800億元(約567美元)，提升AI能力，並於8月透過在香港增發股票籌集約102億美元。彭博先前報導，集團還計畫推動平頭哥上市，把握投資者對AI加速晶片市場的熱情。

在全球AI算力投資繼續加速、中國企業尋找Nvidia替代方案的背景之下，阿里深化人工智慧策略，試圖把自研晶片、大規模集群、雲計算和千問模型，整合為一套完整的AI基礎設施體系。

阿里巴巴加碼AI發展的同時，美國部分AI企業領袖則呼籲放緩步伐。Anthropic首席執行官阿莫戴(Dario Amodei)此前提出，應減緩前沿AI技術的發展，以更好地應對相關風險。

精華 FAQ

  • 阿里旗下平頭哥推出真武V900，宣稱是中國性能最強的自研AI晶片，算力比上一代真武M890提升3倍，並可支援大型晶片集群，用於前沿模型訓練。

  • 真武V900計畫在2027年第一季量產，阿里希望把它用於大規模數據中心與AI集群建設，藉此支撐未來數年的算力需求並擴大晶片出貨量。

  • 阿里宣布將持續投入模型、晶片與雲計算，目標到2032年讓阿里雲全球數據中心規模超過20GW，並開發5兆至10兆參數的大模型。

輝達 NVIDIA 阿里巴巴

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