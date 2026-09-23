AI熱 台灣8月外銷千億美元訂單創新高

AI供應鏈訂單價量齊揚，經濟部昨公布八月外銷訂單金額一○二九億美元創單月新高，並預估今年訂單金額有機會挑戰一點一兆美元，寫下新的里程碑。圖為高雄港。聯合報系資料照【作者：須冠達，日期：2026-09-23，數位典藏序號：20260922231343095】

AI狂潮持續加熱台灣接單，經濟部22日發布8月外銷訂單統計，單月首度突破千億美元大關，以1029.6億美元創歷年單月新高，表現超乎預期。經濟部預估，今年外銷訂單金額有機會挑戰1.1兆美元，寫下新的里程碑。

經濟部統計處長黃偉傑指出，8月外銷訂單除了受惠於AI供應鏈的拉動外，更迎來一波意料之外的成長動能，即美國雲端服務供應商CSP大廠加速發展自研AI晶片，而國內各大IC設計廠成功切入ASIC（專用積體電路）自研晶片供應鏈，大舉推升IC設計的接單動能，連帶使得外銷訂單表現超乎預期。

至於蘋果新機帶來的拉貨潮，黃偉傑說，因新產品組合和去年不大相同，暫時看不出來對外銷訂單的影響是好或壞，目前仍認為AI供應鏈景氣是推升外銷訂單成長的主要動力。

廠商預期9月外銷訂單金額將較8月增加，統計處預估9月接單規模將達1060億至1091億美元、年增50.7%至55.1，且9至12月每月維持千億美元以上的機會很高，「務實估計」全年外銷訂單將挑戰1.1兆美元。

美國是台灣最大接單來源，8月接單金額高達421.3億美元，以電子產品及資訊通信為大宗，中央大學經濟系教授吳大任表示，美國現在面臨高通膨及高利率壓力，若民眾消費意願因此而受到影響，並導致美國企業在AI投資無法獲得營收的支持，進而收斂AI投資後，將進一步衝擊台灣的外銷接單表現。

觀察貨品別，新興科技應用浪潮推動相關科技產品需求維持高檔，8月資訊通信及電子產品接單分別年增100.5%及83.9%；光學器材則因面板需求持續低檔，接單年減5%。

傳統貨品部分，半導體業者持續擴增資本支出、AI供應鏈需求不墜，挹注機械、基本金屬8月接單年增28.3%、26.8；化學品及塑橡膠年增15.4%、6.7。與AI供應鏈沒有聯結的產品，成長相對有限。