AI熱 台灣8月外銷千億美元訂單創新高
AI狂潮持續加熱台灣接單，經濟部22日發布8月外銷訂單統計，單月首度突破千億美元大關，以1029.6億美元創歷年單月新高，表現超乎預期。經濟部預估，今年外銷訂單金額有機會挑戰1.1兆美元，寫下新的里程碑。
經濟部統計處長黃偉傑指出，8月外銷訂單除了受惠於AI供應鏈的拉動外，更迎來一波意料之外的成長動能，即美國雲端服務供應商CSP大廠加速發展自研AI晶片，而國內各大IC設計廠成功切入ASIC（專用積體電路）自研晶片供應鏈，大舉推升IC設計的接單動能，連帶使得外銷訂單表現超乎預期。
至於蘋果新機帶來的拉貨潮，黃偉傑說，因新產品組合和去年不大相同，暫時看不出來對外銷訂單的影響是好或壞，目前仍認為AI供應鏈景氣是推升外銷訂單成長的主要動力。
廠商預期9月外銷訂單金額將較8月增加，統計處預估9月接單規模將達1060億至1091億美元、年增50.7%至55.1，且9至12月每月維持千億美元以上的機會很高，「務實估計」全年外銷訂單將挑戰1.1兆美元。
美國是台灣最大接單來源，8月接單金額高達421.3億美元，以電子產品及資訊通信為大宗，中央大學經濟系教授吳大任表示，美國現在面臨高通膨及高利率壓力，若民眾消費意願因此而受到影響，並導致美國企業在AI投資無法獲得營收的支持，進而收斂AI投資後，將進一步衝擊台灣的外銷接單表現。
觀察貨品別，新興科技應用浪潮推動相關科技產品需求維持高檔，8月資訊通信及電子產品接單分別年增100.5%及83.9%；光學器材則因面板需求持續低檔，接單年減5%。
傳統貨品部分，半導體業者持續擴增資本支出、AI供應鏈需求不墜，挹注機械、基本金屬8月接單年增28.3%、26.8；化學品及塑橡膠年增15.4%、6.7。與AI供應鏈沒有聯結的產品，成長相對有限。
主因是AI供應鏈持續加熱，加上美國雲端服務供應商加速發展自研AI晶片，帶動國內IC設計與ASIC供應鏈接單大增，推升整體外銷訂單首度突破千億美元。 統計處預估9月接單金額可達1060億至1091億美元，年增50.7%至55.1%，且9至12月有機會維持千億美元以上，全年外銷訂單則可望挑戰1.1兆美元。 8月資訊通信與電子產品接單年增分別達100.5%與83.9%，機械與基本金屬也受帶動成長；相對之下，光學器材因面板需求低檔而年減5%，與AI供應鏈連結較弱的產品成長有限。
精華 FAQ
主因是AI供應鏈持續加熱，加上美國雲端服務供應商加速發展自研AI晶片，帶動國內IC設計與ASIC供應鏈接單大增，推升整體外銷訂單首度突破千億美元。
統計處預估9月接單金額可達1060億至1091億美元，年增50.7%至55.1%，且9至12月有機會維持千億美元以上，全年外銷訂單則可望挑戰1.1兆美元。
8月資訊通信與電子產品接單年增分別達100.5%與83.9%，機械與基本金屬也受帶動成長；相對之下，光學器材因面板需求低檔而年減5%，與AI供應鏈連結較弱的產品成長有限。
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