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中國衛星導航產業 搶海外5年1兆人民幣商機 有望打破美GPS壟斷

記者黃雅慧／綜合報導
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中國將加快推出衛星導航條例，推動北斗產業規模在五年內超越人民幣1兆元。（中新社）
中國將加快推出衛星導航條例，推動北斗產業規模在五年內超越人民幣1兆元。（中新社）

中國發改委22日表示，十五五時期（2026-2030年），將加快推出衛星導航條例，推動北斗產業規模在五年內超越人民幣1兆元（約1493萬美元），實現產業化和國際化新突破，有望打破美國GPS壟斷地位。

北斗產業是基於中國中國自主研發的北斗全球衛星導航系統形成的戰略性新興產業，與GPS、俄羅斯格洛納斯（GLONASS）、歐盟伽利略（Galileo）並列為全球四大導航系統。據悉，中國已經有14億支智慧手機、5000多萬輛電動車、1400多萬輛共享單車、1.6億台可穿戴設備搭載北斗定位服務。

中國發改委政策研究室副主任李超表示，為推動北斗產業規模五年內突破人民幣1兆元的目標，將從三方面工作著力。一是強化頂層設計，統籌推進高端晶片、關鍵零部件、融合算法等關鍵核心技術攻關，加強與人工智慧、衛星互聯網等技術融合創新。

二是加快推動衛星導航條例實施，健全完善行業標準體系和檢測認證體系，夯實北斗規模應用的制度根基；三是依託各類多邊合作機制，持續推動技術交流、人才培育、聯合示範等務實合作項目落地，積極參與衛星導航全球治理，服務更多國家和地區。

相關數據顯示，2025年中國北斗產業總體產值突破人民幣6290億元（約939.1億美元），中國國內北斗產業企業達到三萬多家，從業人員超過200萬人。此外，北斗產業加快走出中國國門、服務全球，相關產品已出口至全球140餘個國家和地區。

近年來，中國官方推廣北斗系統廣泛在各領域應用，其中，可穿戴設備、電動兩輪車和共用出行車輛的北斗裝載規模進入億級、千萬級階段。此外，在能源、農業、應急減災、交通運輸等領域，北斗已從試點示範進入規模化應用階段，形成多個百萬級至千萬級行業應用市場。

在交通領域，中國超過1200萬輛營運車搭載北斗系統，高精度車道級導航覆蓋99%以上的城鄉道路；海洋漁業領域已有七萬艘漁船搭載北斗終端。

作為聯合國認可的四大全球衛星導航系統之一，北斗相關產品已銷往全球140多個國家和地區，在一帶一路國家市場占有率達58%。

據中國衛星導航定位協會發布產業白皮書，北斗在全球衛星導航市占率已突破30%，而GPS已從巔峰期的95%下滑至70%以下。同時，北斗已全面進入國際民航組織（ICAO）等11個國際組織的標準體系。

精華 FAQ

  • 中國發改委表示，十五五時期將加快推出衛星導航條例，推動北斗產業規模在5年內超過1兆元，並強化產業化與國際化發展，期望在全球導航市場取得更大突破。

  • 官方規劃從3方面推進：一是攻關高端晶片、零件與融合算法，並結合AI、衛星互聯網；二是完善條例、標準與認證；三是透過多邊合作推動國際交流與全球治理。

  • 目前北斗已裝載於14億支手機、5000多萬輛電動車等設備，2025年總產值突破6290億元，相關產品出口140多國；官方並稱全球市占率已逾30%，在一帶一路市場達58%。

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