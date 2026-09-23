我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

比亞迪西安招工萬人 入職最高獎勵達6000元人民幣

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國汽車巨頭比亞迪日前在西安多個廠區同步啟動招工，涉及多個事業部，總招聘規模超過8000人，接近萬人量級，應聘入職最高獎勵可達人民幣6000元。業內認為，隨著排產恢復加上出口訂單激增，勞動力缺口集中顯現。

具體招聘啟事來看，比亞迪本輪招工以一線技工為主，其中焊裝、塗裝、總裝三大技術職位占比最高，同時涵蓋衝壓操作工、質量檢測、叉車司機、設備維護等多個工種。

西安基地為比亞迪最早布局的省外整車生產基地之一，在比亞迪全球產能布局中占據舉足輕重的地位。規劃年產能達150萬輛，是比亞迪僅次於深圳的第二大整車製造基地。

據比亞迪最新發布產銷快報，2026年8月公司新能源汽車銷量達44萬輛，年增17.8%，創年內新高；其中出口18萬9466輛，年增134.45%，再創歷史新高，出口占當月總銷量比重達43%，幾乎接近半壁江山。反觀中國國內市場，8月銷量25.08萬輛，年減14.34%。呈現外強內弱態勢。

2026年上半年比亞迪新能源汽車銷量181萬輛，出口79.23萬輛，年增67.8%。

比亞迪 勞動力

上一則

AI出口催旺台灣經濟 亞銀上修今年經濟成長至11% 穩居亞太第一

下一則

中國衛星導航產業 搶海外5年1兆人民幣商機 有望打破美GPS壟斷

延伸閱讀

中汽車外熱內冷 8月出口年增77%、內需連11月下跌

中汽車外熱內冷 8月出口年增77%、內需連11月下跌
中國8月汽車銷量前十名 已無燃油車

中國8月汽車銷量前十名 已無燃油車
女銷冠也救不了銷量 保時捷在中國4年銷量腰斬

女銷冠也救不了銷量 保時捷在中國4年銷量腰斬
中汽車十五五規畫 新能源車滲透率拚7成 2030登車界強國

中汽車十五五規畫 新能源車滲透率拚7成 2030登車界強國

熱門新聞

美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
研究發現，AI模型回答財務問題的出錯率高，但Claude Opus 5「推論」模式表現最佳。(路透)

研究：AI模型回答財務問題出錯率高 表現最優的是這款

2026-09-19 10:59

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜