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台央行盯放款 找行庫「喝咖啡」掌握資金流向

記者任珮云／綜合報導
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AI熱潮殃及中小企業及傳統產業「融資難」，台中央銀行21日表態，近期將找行庫「喝咖啡」，要求銀行回報實際放款情況，進一步掌握資金流向，確保資金合理流向實體經濟。中華郵政21日也估算，約有上兆元的資金部位可供銀行「調頭寸」。

央行表示，今年第3季理監事會後，關注重心將進一步延伸至「企業融資流暢」，希望公股行庫率先帶頭，協助中小企業取得所需資金。市場人士分析，央行請喝咖啡，加上其擁有定存單（NCD）、公債附買賣回（RP、RS）等貨幣工具在手，將有效鞭策銀行對中小企與傳產創造資金活水。

央行表示，近期AI、電子等產業景氣熱絡，銀行基於風險管理以及授信原則，資金自然優先流向信用條件較佳、營運表現較好的企業；相較之下，部分中小企業及傳統產業可能面臨融資難度提高，形成「市場不缺錢、中小企業卻借不到錢」的現象。

央行總裁楊金龍上周也在理監會後記者會上提及，中華郵政存放在央行的轉存款，亦可因應部分銀行存款水位下降的資金調度需求，「央行對郵局解約在央行的轉存款、將資金自由運用，採取開放及歡迎態度，不會加以阻止」。

對此，中華郵政指出，可「有條件」透過轉存款機制，協助銀行資金調度，不論公民營銀行都可提出申請。知情人士說，銀行想跟郵局「借錢」，必須符合信用評等及淨值等條件，且依各銀行財務條件核定額度，「原則上評等愈高、淨值規模愈大的金融機構，愈可取得較高轉存款額度。」

據指出，郵局每年會辦理一次資格審核，依申請機構當年度信用評等及淨值水準重新評估可承作額度，往年都有不少申請案，今年申請熱度的確比較高。至於郵局究竟有多少「銀彈」可借給銀行，中華郵政說，資金量可能從數千億元到超過1兆元，但實際撥付金額仍須視個別金融機構資格，及郵局當時的資金調度情況而定。

一般而言，從銀行提出申請到實際撥款約需一至兩周，雙方會協調資金進出時間，以避免影響郵局自身資金運用。

精華 FAQ

  • 主要是要求銀行回報實際放款情況，進一步掌握資金流向，避免市場資金過度集中於AI、電子等產業，同時確保資金能更合理流向實體經濟。

  • 因為在景氣熱絡時，銀行通常優先放款給信用條件較佳、營運表現更好的企業，導致中小企業與傳產可能面臨融資難度上升，出現市場不缺錢但借不到錢的情況。

  • 中華郵政表示，資金量可能從數千億元到超過1兆元，但實際可撥付金額仍要看個別金融機構的資格條件，以及郵局當時自身的資金調度情況。

央行 咖啡

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