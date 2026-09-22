我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

告別內卷 中國光電設備巨頭陽光電源漲價5%-15%

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國新能源電源設備巨頭陽光電源自本月20日起執行產品調價，覆蓋太陽光電逆變器、儲...
中國新能源電源設備巨頭陽光電源自本月20日起執行產品調價，覆蓋太陽光電逆變器、儲能變流器、儲能系統等多品類，整體漲幅區間為5%-15%。（中新社）

中國新能源電源設備巨頭陽光電源自本月20日起執行產品調價，覆蓋太陽光電逆變器、儲能變流器、儲能系統等多品類，整體漲幅區間為5%-15%。

實際上，中國光電、儲能產業鏈7月以來已掀起一輪集體漲價潮。背後既是有色金屬漲價、核心零部件供需收緊帶來的成本傳導，也是行業告別過去兩年低價內捲、重構競爭邏輯的重要信號。

科創板日報報導，陽光電源日前發布產品調價告知函稱，本輪上游物料漲價幅度持續超出預期，成本上行態勢尚未出現明顯緩和，因此決定漲價。

除了陽光電源外，據中關村儲能產業技術聯盟統計，包括億緯鋰能、盛弘股份、匯川技術、綠能慧充、易事特等在內的十餘家企業已發布調價函，覆蓋正極材料、儲能電芯、儲能變流器PCS、光儲充設備、儲能集成系統等環節，整體漲幅區間為2%-30%。

本輪漲價的核心原因是銅、鋁、錫、銀、金等有色金屬價格持續上行，疊加核心零部件供需格局變化。眺遠影響力研究院院長高承遠表示，2026年上半年，銅、鋁年增率分別上漲31.4%、18.8%，滬銅9月突破人民幣11.23萬元／噸。疊加IGBT、SiC等功率器件受AI算力擠占產能影響，部分元器件漲幅達50%-80%。

業內人士認為，本輪龍頭企業集體調價的意義，不止於成本傳導，更標誌著過去兩三年「沒有最低只有更低」的行業價格戰逐漸走向終結，行業競爭格局與底層邏輯正發生深刻變化。

漲價同時也在加速行業分化與洗牌。CIC灼識副總監張思諾表示，一線大廠具備避險與供應鏈長協優勢，能平滑原料波動，而中小廠商鎖價能力弱，多依賴現貨採購，疊加前期低價訂單，容易面臨接單即虧損的資金鏈危機，抗風險能力弱的小廠商將被加速擠出。

高承遠說，龍頭企業帶頭漲價，本質是對「低於成本價競爭」的集體糾偏。但他提醒，價格戰能否真正終結，取決於供需格局，儲能行業規畫電芯產能接近2TWh、遠超需求，若需求走弱仍會重回競價。

不過，業內人士也表示，龍頭企業集中漲價意義，更多是為行業建立新的價格參照，而不是從此「終結價格戰」。如果產能再次明顯過剩，價格競爭仍有可能重新出現。

精華 FAQ

  • 此次調價自20日起實施，涵蓋太陽光電逆變器、儲能變流器、儲能系統等多類產品，整體漲幅約5%-15%，顯示龍頭已開始把成本壓力反映到售價上。

  • 主因包括銅、鋁、錫、銀、金等有色金屬持續上漲，以及IGBT、SiC等功率器件供需收緊，部分元器件漲幅高達50%-80%，使企業成本明顯上升。

  • 這不只是成本轉嫁，更像是對低價競爭的集體糾偏，意味行業正告別內卷並進入重塑期；但若產能再度過剩，價格戰仍可能重新出現。

上一則

台央行盯放款 找行庫「喝咖啡」掌握資金流向

下一則

中企迎特斯拉人形機器人大單 供應鏈接受審廠 首批估生產5000台

延伸閱讀

預防產能過剩 中國叫停儲能業擴產潮

預防產能過剩 中國叫停儲能業擴產潮
MLCC再迎漲價潮 華強北價格劇烈波動

MLCC再迎漲價潮 華強北價格劇烈波動
紫光國微砸人民幣19億元 收購瑞能半導體100%股權

紫光國微砸人民幣19億元 收購瑞能半導體100%股權
聯電醞釀「有感漲價」 力積電傳要大漲四成

聯電醞釀「有感漲價」 力積電傳要大漲四成

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」