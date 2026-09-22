告別內卷 中國光電設備巨頭陽光電源漲價5%-15%

中國新能源電源設備巨頭陽光電源自本月20日起執行產品調價，覆蓋太陽光電逆變器、儲能變流器、儲能系統等多品類，整體漲幅區間為5%-15%。（中新社）

中國新能源電源設備巨頭陽光電源自本月20日起執行產品調價，覆蓋太陽光電逆變器、儲能變流器、儲能系統等多品類，整體漲幅區間為5%-15%。

實際上，中國光電、儲能產業鏈7月以來已掀起一輪集體漲價潮。背後既是有色金屬漲價、核心零部件供需收緊帶來的成本傳導，也是行業告別過去兩年低價內捲、重構競爭邏輯的重要信號。

科創板日報報導，陽光電源日前發布產品調價告知函稱，本輪上游物料漲價幅度持續超出預期，成本上行態勢尚未出現明顯緩和，因此決定漲價。

除了陽光電源外，據中關村儲能產業技術聯盟統計，包括億緯鋰能、盛弘股份、匯川技術、綠能慧充、易事特等在內的十餘家企業已發布調價函，覆蓋正極材料、儲能電芯、儲能變流器PCS、光儲充設備、儲能集成系統等環節，整體漲幅區間為2%-30%。

本輪漲價的核心原因是銅、鋁、錫、銀、金等有色金屬價格持續上行，疊加核心零部件供需格局變化。眺遠影響力研究院院長高承遠表示，2026年上半年，銅、鋁年增率分別上漲31.4%、18.8%，滬銅9月突破人民幣11.23萬元／噸。疊加IGBT、SiC等功率器件受AI算力擠占產能影響，部分元器件漲幅達50%-80%。

業內人士認為，本輪龍頭企業集體調價的意義，不止於成本傳導，更標誌著過去兩三年「沒有最低只有更低」的行業價格戰逐漸走向終結，行業競爭格局與底層邏輯正發生深刻變化。

漲價同時也在加速行業分化與洗牌。CIC灼識副總監張思諾表示，一線大廠具備避險與供應鏈長協優勢，能平滑原料波動，而中小廠商鎖價能力弱，多依賴現貨採購，疊加前期低價訂單，容易面臨接單即虧損的資金鏈危機，抗風險能力弱的小廠商將被加速擠出。

高承遠說，龍頭企業帶頭漲價，本質是對「低於成本價競爭」的集體糾偏。但他提醒，價格戰能否真正終結，取決於供需格局，儲能行業規畫電芯產能接近2TWh、遠超需求，若需求走弱仍會重回競價。

不過，業內人士也表示，龍頭企業集中漲價意義，更多是為行業建立新的價格參照，而不是從此「終結價格戰」。如果產能再次明顯過剩，價格競爭仍有可能重新出現。