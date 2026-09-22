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中企迎特斯拉人形機器人大單 供應鏈接受審廠 首批估生產5000台

記者黃雅慧／綜合報導
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特斯拉機器人團隊近期傳出在中國開啓供應鏈「量產審廠」（稽核）工作。（路透）
特斯拉機器人團隊近期傳出在中國開啓供應鏈「量產審廠」（稽核）工作。（路透）

特斯拉機器人團隊近期傳出在中國開啟供應鏈「量產審廠」（稽核）工作，走訪企業主要供給關節模組、執行器、精密結構件等核心機電部件。該團隊走訪覆蓋杭州、上海等長三角地區的供應鏈企業，審廠工作的開啟，意味著特斯拉人形機器人規模化量產更邁進一步。

21世紀經濟報導援引產業鏈人士消息稱，特斯拉機器人團隊已於上周在拓普集團、三花智控、均勝電子等供應鏈企業開啟審廠工作，據稱此輪將實質導向機器人Optimus的量產，且已向供應鏈企業下達約5000台的首筆大型量產訂單。

此次審廠參照「車規級」標準，對相關產線質量、合規等方面展開評估，通過後將很快進入生產，並要求供應商配合將單台成本控制在2萬美元以內。相關企業基本也都是特斯拉此前在汽車方面就已有合作的供應鏈企業。

此前有消息稱，特斯拉計畫在今年生產數千台人形機器人，即將開啟量產的是特斯拉第三代人形機器人，也是其第一款量產的機型，相比前代，重點升級手部靈巧機構、關節執行器，優先承擔工廠內物料搬運、簡單流水線輔助等工業任務。單機長期目標成本為2萬-3萬美元。

特斯拉先前已拆除美國加州佛利蒙特（Fremont）工廠的 Model S／X 生產線，騰出空間改建為Optimus機器人產線。特斯拉執行長馬斯克稱人形機器人量產是「特斯拉有史以來量產難度最大的產品」。

並稱，低產量生產可在夏季啟動，高產量生產則會在2027年展開。

事實上，特斯拉汽車供應鏈上的多家中企早已布局機器人賽道多年。

公開訊息顯示，拓普集團的關節執行器、靈巧手等已供應智元機器人、宇樹科技等領軍企業；均勝電子主攻機器人域控制器等，車規級軟硬體集成能力突出，已向智元、銀河通用等供貨。

三花智控依託熱管理優勢開發一體化關節模組，解決了大功率關節溫升痛點，客戶覆蓋宇樹科技、優必選。

人形機器人產業鏈涵蓋上游核心零部件（減速器、電機、感測器、執行器）、中游本體製造與系統集成、下游應用場景（工業、服務、家庭）。特斯拉Optimus是當前全球最受關注的人形機器人項目之一，其供應鏈審廠代表著量產前關鍵驗證流程啟動。

精華 FAQ

  • 特斯拉機器人團隊在中國展開供應鏈「量產審廠」，主要稽核關節模組、執行器與精密結構件等供應商。這代表Optimus已進入量產前的關鍵驗證階段。

  • 報導指出，特斯拉已向供應鏈企業下達約5000台的首筆大型量產訂單，並要求配合將單台成本控制在2萬美元以內，為後續擴大生產鋪路。

  • 拓普集團、三花智控、均勝電子等被點名參與審廠。拓普供應關節執行器與靈巧手，三花主攻一體化關節模組，均勝則擅長機器人域控制器與軟硬體整合。

特斯拉 供應鏈 人形機器人

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