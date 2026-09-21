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三力齊發 台灣國銀外幣放款衝破兆元大關

記者廖珮君／台北報導
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台灣國銀外幣放款衝破兆元大關。據央行統計，截至7月底外幣放款餘額達1兆77億元(台幣，下同)，單7月就暴增1419.5億元。箇中原因是AI需求、股利季調度與美元升值三力齊發，推升前七月新增3822.8億元，續寫史上同期新高。

展望第4季，銀行圈認為，美國近期公布「強迫勞動」301關稅結果，台灣取得相對有利的稅率條件，有助提升部分傳統產業接單競爭力，進一步帶動出口與外幣融資需求。

數據顯示，7月新增量就吃掉前七月增量37%，等於今年超過三分之一的新增外幣放款集中在一個月完成，顯示企業外幣資金需求在7月明顯加速。累計前七月增量已達去年全年1464億元的2.6倍。若後五個月企業資金需求延續，全年新增規模有機會飛越5000億元，再創歷史新高。

銀行圈分析，7月外幣放款爆量主要有三股力量，一是AI與資通訊供應鏈備貨、擴產及資金調度需求強勁。二是上市櫃公司進入股利發放旺季，企業融資需求增加；三是美元升值、海外放款成長，放大台幣計價的外幣放款餘額。

其中，7月原本就是外幣放款傳統旺季，近四年同期多受股利發放與企業資金調度帶動。

銀行主管指出，AI與資通訊供應鏈仍是今年外幣放款主要成長動能。受惠AI應用及雲端服務商資本支出維持高檔，除支撐供應鏈營運周轉、資本性支出外，隨企業海外布局擴大，跨境資金調度需求也同步升溫。

美元升值則扮演放大器。7月美元對新台幣升值約1.4%，加上海外放款增加，進一步墊高換算後的台幣計價外幣放款餘額。

但這波成長並非單靠匯率推升。若以美元原幣計算，7月底外幣放款約312億美元，單月仍大增40億美元、寫近一年新高，顯示企業實質融資需求同步升溫。

值得注意的是，AI及跨境資金需求進一步放大7月旺季效應。該效應也可從7月外銷訂單達979.4億美元、年增61.9%，續創歷史新高，反映AI及電子需求仍強勁，看出端倪。

今年部分伺服器關鍵零組件交期拉長，促使企業須提前備料、拉高庫存及擴充產能，資金需求因而提前發生。

精華 FAQ

  • 主要因AI與資通訊供應鏈備貨、擴產與資金調度需求強勁，加上上市櫃公司進入股利發放旺季，帶動企業融資需求，再疊加美元升值放大台幣計價餘額。

  • 三大動能包括AI及資通訊供應鏈的備貨擴產需求、股利季帶來的企業資金調度需求，以及美元對新台幣升值後，海外放款換算成台幣餘額被動放大。

  • 銀行圈認為，美國301關稅結果使台灣取得相對有利稅率，有助傳產接單競爭力，若出口與海外布局持續回升，外幣融資需求可望延續並推升全年新高。

央行 關稅

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