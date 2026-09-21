MLCC再迎漲價潮 華強北價格劇烈波動

受到國際巨頭日本村田、三星 等廠商漲價帶動，MLCC（多層陶瓷電容器）再迎漲價潮，在深圳華強北現貨市場，價格波動遠比原廠調價更加劇烈。市場擔憂常規物料供給收緊，通路商紛紛囤貨掃貨，現貨最高被炒至原價的二至十倍。中國部分廠商AI高端規格MLCC訂單已排至2027年第2季。

央視財經報導，MLCC市場正走出極端分化行情：AI拉動高容量型號缺貨瘋漲，部分現貨暴漲數倍；普通消費級產品價格開始回落。

據深圳華強北現貨市場狀況，6月以來MLCC一度呈現「一天一價、甚至一小時一價」的火熱狀態，部分熱門型號短短一個月漲幅達七至八倍。

但到7月初，現貨價格衝到最高峰後迅速掉頭，前期大量囤貨的通路商集中出貨，但是下游消費電子終端需求疲軟，消費類MLCC價格迎來明顯回檔。

以市場較通用料號0603-104為例，其第2季1000顆僅需人民幣5元左右，6月底高峰時可以賣到人民幣30元，目前已回落至人民幣10元。

而面向AI伺服器、車規的高容量MLCC，缺貨、漲價狀態仍在延續。從事AI智算終端生產的企業反饋，單台設備MLCC總用量提升二至三倍；高速光通訊模組同樣成為重要增量，800G、1.6T光通訊組建加速放量，單台1.6T光通訊模組就需要500至1000顆MLCC。