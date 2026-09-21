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長鑫DRAM產量大躍進 助擴大市占

記者黃雅慧／綜合報導
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長鑫科技DRAM產量大躍進，圖為長鑫科技存儲展示LPDDR5X新品。（取材自財聯...
長鑫科技DRAM產量大躍進，圖為長鑫科技存儲展示LPDDR5X新品。（取材自財聯社）

中國DRAM廠長鑫科技20日在2026世界製造大會上宣布，第五代DRAM技術平台（G5平台）實現量產，核心突破在於每片晶圓產出裸晶（die）數量比第四代平台提升至少50%，並同步展出基於該平台打造的大容量LPDDR5X新品。

在無法獲得極紫外光（EUV）曝光機的外部約束下，長鑫科技靠深紫外光（DUV）四重曝光製程，把記憶體陣列有源區半間距推進到11.95奈米，接近全球頂尖DRAM量產節點。

與此同時，透過變革技術流程、採用新材料，記憶體電容深寬比達45：1。開發適配DRAM製程的高介電常數金屬柵（HKMG）技術，成功將G5平台核心功能區高度縮小到6762奈米。這些突破能提高裸晶產出的數量。

這意味著，在不新增產線的情況下，同等晶圓投入就能產出更多晶片，直接推高DRAM產量。再疊加長鑫此前的擴產計畫，產能增長會更明顯。

長鑫目前在合肥、北京有三座12吋晶圓廠，月產能約28萬至30萬片；按計畫到2026年底，月產能預計提升至約35萬片，接近美光的同期預估產能（約38.5萬片）。‌‌

路透指出，這項進展可望提升中國在全球記憶體市場實力。長鑫目前已是全球第四大DRAM供應商，G5量產有助於進一步鞏固並擴大其在全球市占，打破海外三巨頭（三星、SK海力士、美光）壟斷。

實際上，基於G5平台打造的兩款‌24Gb LPDDR5X‌已進入規模量產，較上一代同類型產品容量提升50%，分別採用496Ball和245Ball封裝，可適配中高端手機和可攜式裝置，目前已進入中國國產主流旗艦手機。‌‌

不過，產能提升不等於良率、成本已完全優化到位。分析師指出，G5平台剛量產，良率打磨和產品矩陣拓寬仍需時間，長鑫G5平台良率爬坡預計需要12至18個月，才能從當前量產初期水準追平G4平台90%左右的成熟良率。‌

長鑫上一代G4平台（16奈米），從2024年底的80%左右良率，用了約九個月時間，提升到當前90%的成熟區間。 目前全球DRAM三巨頭的成熟節點良率普遍穩定在90%以上，長鑫G5剛量產，初期良率明顯低於這個基準線。

精華 FAQ

  • 最直接的變化是同樣一片晶圓可切出更多裸晶，數量較G4至少增加50%，等於在不新增產線下提升有效產出，進而直接推高DRAM總供給與市占擴張速度。

  • 長鑫改採DUV四重曝光製程，並結合流程變革與新材料，將記憶體陣列有源區半間距推進到11.95奈米，同時把電容深寬比做到45：1，提升量產競爭力。

  • 因為量產初期良率通常較低，G5平台仍在爬坡階段，估計需12至18個月才能接近G4約90%的成熟水準；在良率、成本與產品矩陣完全優化前，效益仍有限。

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