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航空界奧斯卡SKYTRAX 長榮奪3項世界第一

記者胡瑞玲／台北報導
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長榮航空榮獲2026年SKYTRAX三項世界第一的殊榮，由SKYTRAX執行長(...
長榮航空榮獲2026年SKYTRAX三項世界第一的殊榮，由SKYTRAX執行長(右)頒獎，長榮航空首席副總經理廖至維親自前往領獎(左)。(圖／長榮航空提供)

擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空業調查機構SKYTRAX，18日舉行第27屆「全球航空公司大獎」頒獎典禮，長榮航空連續11年被評選為五星級航空公司，更勇奪2026年「全球最佳豪華經濟艙」、「最佳豪華經濟艙服務用品」及「全球最佳家庭友善航空公司」三項世界第一，此次共計囊括18個TOP 10獎項的好成績。

長榮航空首席副總經理廖至維親自前往英國領獎並表示，今年除連續11年獲得SKYTRAX五星級航空的殊榮外，也再次獲得多項全球航空大獎的成就得來不易，這份榮耀是屬於全體長榮航空員工，未來持續秉持「安全、服務、永續」的核心理念，不斷精進各項服務。

SKYTRAX執行長Edward Plaisted表示，恭喜長榮航空榮獲「全球最佳家庭友善航空公司」殊榮，這項成就充分肯定長榮航空致力於為攜帶孩童出行的旅客，打造更順暢、輕鬆且舒適旅程的努力。長榮航空早在1992年便領先全球推出豪華經濟艙，如今該艙等已成為成長最快速的客艙類別之一，榮獲「全球最佳豪華經濟艙」獎項，實至名歸。

此外，長榮航空也榮獲Travel + Leisure頒發的2026全球最佳國際線航空公司第一名，並入選 AirlineRatings.com全球25大最佳航空公司第11名，以及全球25大最安全航空公司第8名和飛航安全最高評價「7-Star PLUS」榮譽等多項肯定。

長榮航空為持續優化服務體驗與拓展全球航網布局，自12月1日起將正式開闢桃園至印度德里直飛航線，提供每周五班的飛航服務，進一步強化亞洲航網布局及台灣轉運樞紐優勢。

精華 FAQ

  • 長榮航空在第27屆全球航空公司大獎中，獲得「全球最佳豪華經濟艙」、「最佳豪華經濟艙服務用品」及「全球最佳家庭友善航空公司」3項世界第一。

  • 長榮航空此次在SKYTRAX評比中表現亮眼，除了3項世界第一外，合計還囊括18個TOP 10獎項，顯示其服務、產品與營運實力受到國際高度肯定。

  • 長榮航空宣布自12月1日起開闢桃園至印度德里直飛航線，每周飛航5班，目的在於優化服務體驗、拓展全球航網，並進一步強化台灣轉運樞紐優勢。

長榮 奧斯卡

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