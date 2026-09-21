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月之暗面搶進金融服務 提供解決方案

記者林宸誼／綜合報導
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龍頭大模型公司在金融行業動作頻頻。月之暗面近日發布Kimi金融行業解決方案；此前一周，OpenAI推出ChatGPT for Financial Services（金融服務），Anthropic隨後發布Claude for Financial Advisors（理財顧問）。三家公司均選擇將模型能力與專業數據、工具和具體金融任務結合，金融成為近期龍頭模型廠商集中布局的專業場景之一。

上海證券報報導，受訪人士認為，金融正在成為檢驗大模型商業化能力的重要場景。一方面，投研、投行、資管等業務資料密集、專業人員成本高，AI提效更容易形成明確回報；另一方面，模型進入真實業務後，競爭也進一步延伸到數據、系統、合規和服務。

Kimi此次也將更多金融工作拆分為具體任務。除接入Wind萬得、標普全球等十多個數據來源外，解決方案覆蓋機構研究、IPO項目跟蹤、估值比較和信貸分析，並提供持倉早報、財報點評、深度研究、組合複盤等九項金融技能。

月之暗面表示，目前已有數十家金融及相關機構基於Kimi模型、Kimi企業版和Kimi Work開展業務創新或共建方案，包括中金公司、中信建投證券、螞蟻集團、美團、紅杉中國和IDG資本等。據公司披露，在部分信貸場景中，單一客戶材料準備效率可提升五倍以上。

境內其他廠商也在加快布局。2026外灘大會期間，財躍星辰發布金融智慧體產品矩陣，並與中泰證券共建多智慧體投研平台，透過Skill Hub對接券商既有投研工具；今年6月，智譜與中國銀聯進一步深化合作，覆蓋智慧體支付、數智風控、金融網路安全及智慧體多場景應用等領域。

據Anthropic投資人披露材料，截至今年7月，金融服務與保險已占Anthropic年度經常性收入的25%，僅次於程式設計與軟體工程的36%；相關材料稱，Anthropic內部預計，金融將在2027年超過程式設計，成為最大的垂直應用市場。

今年5月，Anthropic已推出十個金融智能體，覆蓋財務建模、估值分析、財報審閱、KYC篩查、信用備忘錄和市場研究等任務，近日推出的Claude for Financial Advisors（理財顧問）則主要面向客戶會議準備、組合複盤等財富管理場景；OpenAI近期推出的金融產品主要服務投行和股票研究人員。

精華 FAQ

  • Kimi金融行業解決方案聚焦機構研究、IPO項目跟蹤、估值比較與信貸分析，並提供持倉早報、財報點評、深度研究、組合複盤等9項金融技能，協助金融機構提升效率。

  • 因為投研、投行與資管等業務資料密集、專業人力成本高，AI導入後較容易產生可量化回報；同時模型進入真實業務，也會把競爭延伸到數據、系統、合規與服務。

  • OpenAI推出ChatGPT for Financial Services，主攻投行與股票研究；Anthropic推出Claude for Financial Advisors，面向財富管理。境內則有財躍星辰、智譜等加速布局金融智慧體與風控應用。

Anthropic

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