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十一搶運潮 台貨櫃三雄同步受惠 美東運價寫新高

編譯簡國帆邱馨儀／綜合報導
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中國十一黃金周前搶運潮升溫，美東線運價衝破並站穩1萬美元、逼近疫情期間高點。市場預期，隨大型貨主加速出貨，美東運價本月還有一波漲勢，更可能改寫歷史新高紀錄，台灣貨櫃三雄長榮、陽明、萬海營運可望同步受惠。

運費平台Xeneta資料顯示，中國至美東航線每只40呎櫃（FEU）現貨運價已升至1萬948美元，自2月28日美伊戰事爆發以來累計漲逾三倍，距2022年1月創下的1萬1900美元歷史紀錄僅差952美元、約8%。

Xeneta首席分析師桑德表示，目前關鍵航線運價僅略低於疫情期間歷史高點。上海至紐約是全球貨櫃航商最繁忙、獲利能力最高的航線之一，隨沃爾瑪、亞馬遜等大型貨主趕在十一黃金周前將貨物運出中國，貨量集中釋出，本月運價可能刷新紀錄。

另一項運價指標也反映相同走勢。Drewry世界貨櫃指數顯示，上海至紐約每大櫃現貨價單周上漲近7%至1萬394美元，並預期黃金周前的集中出貨將進一步推升運價。不過，Drewry與Xeneta統計方式不同，前者的上海至紐約運價曾在疫情初期漲至1萬6000美元。

物流業者指出，十一黃金周前，中國工廠將進入長假，貨主為避免生產、內陸運輸及港口作業放緩，近期加快出貨、提前鎖定艙位。

加上巴拿馬運河缺水，使駛往美東的船舶載重量下降，港口壅塞也限制有效運力，支撐北美線運價維持高檔。

精華 FAQ

  • 因中國工廠即將長假，貨主擔心生產、內陸運輸與港口作業放緩，便提前出貨並鎖定艙位，帶動出口需求集中釋出。

  • Xeneta顯示，40呎櫃現貨運價已達1萬948美元，較2月28日美伊戰事爆發時累計上漲逾3倍，距2022年高點僅差8%。

  • 巴拿馬運河缺水使船舶載重下降，加上港口壅塞限制有效運力，讓北美線供給偏緊，進一步支撐運價維持高檔甚至續漲。

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