聯準會升息效應 人民幣升破6.7寫3年半來新高

人民幣匯率18日迎來重要突破，離岸、在岸人民幣對美元匯率雙雙升破6.7關卡。(中通社)

在岸、離岸人民幣18日均升破6.7，創2023年1月以來新高。分析指出，升值原因包括美國聯準會 升息效應釋放，以及近期人民幣中間價持續向偏強方向調整。

目前主要投行對人民幣兌美元匯率 的預測普遍偏升值，‌年底目標價集中在6.5至6.7之間‌，其中滙豐銀行此前將年底人民幣對美元匯率預期從6.75上調至6.65，高盛 對12個月目標價看至6.5，德意志銀行分析師則將2026年底人民幣對美元基準升值預期，由6.7調至6.55。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，受海外主要經濟體貨幣政策調整，美日兩國聯手干預匯市，及中東局勢波動等影響，全球匯市波動加劇，人民幣總體保持穩中偏強走勢。主要源於目前外部經貿環境整體穩定，出口持續高速成長，人民幣匯率有較強的內在支撐。

王青判斷，短期內人民幣匯率有望延續穩中偏強走勢。後期要關注出口增速變化，以及海外主要經濟體貨幣政策調整等因素對美元指數的影響。預計接下來人民幣會保持與美元反向波動、波幅相對較小的波動格局。預計年底前人民幣匯率主要波動區間在6.7至6.9之間。全年人民幣匯率走勢可能「先升後穩」。

從中間價的走勢來看，彭博分析，在中美元首即將在美國會晤之際，中國人民銀行對人民幣走強持接受態度。但中國人民銀行每日設定的參考匯率仍弱於當前市場匯率，顯示人行較傾向人民幣逐步升值，而非快速大幅走強。

目前人民幣正朝著連續第七季升值邁進。澳盛銀行（ANZ）亞洲研究主管 Khoon Goh 表示，中間價釋出的訊號顯示，當局有意縮小中間價與即期匯率之間的差距。如果中間價延續近期趨勢，人民幣可能進一步升值。

ING銀行大中華區首席經濟學家宋林指出，人民幣升值預期及出口商結匯增加的帶動下，預計人民幣未來12個月仍將維持升值走勢，只是升值速度將放緩。

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