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長鑫存儲準備進軍快閃記憶體市場 迎戰長江存儲

編譯季晶晶／綜合報導
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中國DRAM大廠長鑫存儲準備進軍由三星電子等外國對手主導的快閃記憶體（NAND）市場，但此將使該公司與中國NAND龍頭長江存儲正面競爭。

路透引述三名知情人士報導，長鑫存儲計劃在北京新廠建立NAND研發產線，已與客戶討論相關計畫，包括一家有意向其採購NAND晶片的新創公司。長鑫存儲也已在北京設立研究機構，進行包含開發NAND在內的計畫。

目前還不清楚這條產線何時投產，也無法確定長鑫是否能從研發、試產，進一步走向大規模商業量產。

AI伺服器需求強勁，造成全球記憶體供應吃緊，業界估計至少持續到2027年下半年。製造商優先把資本支出投入DRAM與高頻寬記憶體（HBM），限制NAND的產能擴張，加劇短缺。

長鑫與長江存儲素有中國記憶體業「雙子星」之稱，原本前者主攻DRAM，後者是NAND，如今彼此界線已開始模糊。長江存儲傳出4月把低功耗DRAM樣品送到客戶手上，評估進軍長鑫的核心業務。

儘管這兩公司在國際上落後於規模較大的競爭對手，且主打較低價的產品，但在記憶體供應緊俏下，仍強化他們對若干中國客戶的定價權。根據路透7月的報導，在一些情境下，他們收費還比外國競爭對手更高。

長鑫存儲今年第2季的稅前利潤率達到82%，超過SK海力士、美光、三星電子半導體業務等主要記憶體廠商，成為該季全球利潤率最高的記憶體企業。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 長鑫存儲準備切入快閃記憶體NAND市場，並計劃在北京新廠建立研發產線，先從研發與試產布局，再觀察是否能進一步走向商業量產。

  • 最直接的競爭對手是中國NAND龍頭長江存儲。原本長鑫主攻DRAM、長江存儲主攻NAND，但雙方已開始跨足彼此領域，形成更直接的正面競爭。

  • AI伺服器需求推高全球記憶體吃緊，業者資本支出優先投向DRAM與HBM，壓縮NAND擴產空間；在此背景下，長鑫第2季稅前利潤率高達82%，顯示供需緊俏帶來強大定價力。

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